Tumore al pancreas: nella giornata mondiale, caccia al big killer. Tutte le iniziative

Quello al pancreas è e resta ancora un tumore molto aggressivo. Ma non solo. Anche l’incidenza è in costante aumento, con oltre 1.200 nuove diagnosi ogni giorno. E in questo preoccupante quadro, che invoca aiuto per trovare un modo per arginare il fenomeno, la ricerca riceve solo il 2% dei fondi raccolti in Europa contro il cancro. Tuttavia, oggi, grazie ai progressi delle cure, della diagnosi e della ricerca, contro questa malattia si registrano successi impensabili anche solo pochi anni fa.

Un evento per sapere e fare di più

In occasione della Giornata Mondiale per il Tumore del Pancreas, medici, ricercatori e pazienti si riuniscono all’Humanitas di Rozzano (MI) per condividere le conoscenze, ma anche le esperienze e le speranze di chi ha vissuto e superato questa malattia. Uno speciale momento – spiega una nota di Humanitas – in cui vengono affrontate, insieme ai principali esperti, tematiche diverse: dal riconoscimento dei sintomi precoci ai percorsi diagnostico-terapeutici, dalle problematiche nutrizionali fino all’evoluzione della ricerca, che da una parte sta identificando nuovi biomarcatori per consentire una diagnosi sempre più precoce, e dall’altra sta investigando il rapporto tra tumore e sistema immunitario.

Una condanna?

«Questo tumore è visto spesso come una condanna ma la sua storia naturale sta in realtà cambiando – spiega il prof. Alessandro Zerbi, Responsabile Chirurgia del Pancreas Humanitas e docente Humanitas University – Si stanno aprendo prospettive interessanti grazie allo sviluppo di nuovi trattamenti chemioterapici e una loro miglior combinazione con gli interventi chirurgici, che sono tra i più complessi e la cui buona riuscita dipende molto dall’esperienza sia di chi li esegue sia del Centro ove vengono eseguiti. Il tutto combinato con i progressi della ricerca, che è sempre più focalizzata sulle peculiarità biologiche proprie del carcinoma pancreatico».

L’approccio multidisciplinare

«La valutazione di un paziente con tumore del pancreas trae i maggiori benefici da un approccio multidisciplinare che venga eseguito in Centri ad alto volume di pazienti con patologia pancreatica – aggiunge la dott.ssa Silvia Carrara, Responsabile del Programma di Ecoendoscopia in Humanitas e Segretario AISP (Associazione Italiana Studio Pancreas) – Questo è dimostrato anche da diversi studi che confermano come l’accesso a Strutture qualificate comporti minori complicanze e minore mortalità a seguito di chirurgia pancreatica e migliore aspettativa di vita».

L’arma migliore

Da sempre e ancora oggi, l’arma migliore contro questo tumore così aggressivo resta la diagnosi precoce. Per vincere questa battaglia, prima ancora di combattere, è dunque fondamentale conoscere i fattori di rischio e i sintomi di questa malattia, così come sapere a quali specialisti e centri rivolgersi.

Maggiore consapevolezza

Se la prevenzione è tutto, anche la consapevolezza può fare la differenza. E nella Giornata Mondiale per il Tumore del Pancreas s’intende proprio favorire una maggiore consapevolezza, mettendo a confronto i medici e i ricercatori che quotidianamente si occupano della diagnosi e della cura del carcinoma pancreatico con la comunità delle associazioni pazienti e dei medici di medicina generale. Essere consapevoli dei fattori di rischio può evitare di esporsi inutilmente, e pericolosamente, a questa possibilità. Per cui è lecito attendersi che le persone diventino più attente ai diversi fattori chiave quali: stile di vita in grado di prevenire l’insorgenza di questo cancro, sintomi che non di rado precedono la diagnosi di tumore al pancreas ma che a volte vengono sottovalutati come la comparsa improvvisa di diabete o un mal di schiena che non trova spiegazione altrimenti, predisposizione genetica e possibilità di identificare i soggetti a rischio e inserirli in appositi programmi di sorveglianza.

L’incertezza e la vulnerabilità

«L’incertezza che pazienti e familiari devono affrontare a fronte di una diagnosi di tumore al pancreas crea vulnerabilità – commenta Piero Rivizzigno, Presidente dell’Associazione Codice Viola, tra gli organizzatori dell’evento – Eventi come questo dove il punto di vista del paziente è in primo piano contribuiscono a creare una comunicazione trasparente ed efficace su come orientarsi nel percorso di diagnosi e cura di questa patologia».

La Giornata Mondiale e gli eventi

A sostenere l’evento di giovedì 15 novembre, oltre alle Associazioni Pazienti ci sarà anche l’AISP (Associazione Italiana Studio Pancreas), che da sempre è vicina ai pazienti, alle loro famiglie, e ai medici che quotidianamente lottano contro il tumore del pancreas. L’AISP promuove molteplici iniziative a carattere divulgativo, come la ‘Corsa delle Città’, prevista per il giorno 11 novembre a Milano e Bologna, dedicata sempre alla sensibilizzazione di questa malattia e a raccogliere fondi per la ricerca.

La ricerca sul tumore del pancreas in Humanitas

Sono stati recentemente identificati 3 nuovi biomarcatori, più elevati nel sangue dei pazienti con tumore del pancreas rispetto a soggetti sani, anche in stadi precoci di malattia. La loro validazione potrebbe aiutare a individuare pazienti ancora asintomatici ma a rischio, da sottoporre perciò a ulteriori indagini di imaging. Si sta inoltre cercando di valutare la presenza di cellule tumorali circolanti nel sangue periferico per correlarle allo stadio di malattia e eventualmente alla prognosi dei pazienti o alla risposta alla terapia. Un altro ambito su cui si sta concentrando la ricerca è l’attivazione di una risposta del sistema immunitario per contrastare la crescita del tumore. «Il cancro del pancreas – sottolinea il prof. Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University – costituisce una sfida per chi fa ricerca in oncologia, perché i progressi ottenuti, a oggi, sono stati purtroppo estremamente limitati. Anche una strategia promettente come la riattivazione delle armi del sistema immunitario contro il cancro, al momento, si è rivelata inefficace. Dobbiamo quindi approfondire le nostre conoscenze per ottenere risultati migliori – prosegue Mantovani – Abbiamo un disperato bisogno di nuovi diagnostici, che ci permettano di effettuare diagnosi più precoci. E abbiamo bisogno studiare e capire meglio il rapporto fra il tumore e lo stroma che lo circonda, che al momento costituisce una specie di muro invalicabile che impedisce l’accesso delle nostre difese. Dobbiamo dunque integrare competenze e sforzi: solo uniti possiamo battere questo big killer».

Facciamo chiarezza: un video per conoscere e combattere il tumore del pancreas

Il pancreas può essere colpito da tumori di natura e malignità differenti: tumori cistici ed endocrini, spesso benigni o a bassa malignità, o carcinomi, particolarmente aggressivi e in aumento, soprattutto nei Paesi occidentali. Attualmente, il carcinoma del pancreas rappresenta la quarta causa di morte per tumore e fra 10-15 anni diventerà la seconda. Nonostante questa crescita, non si sa molto né di questa patologia né dell’organo che essa colpisce. Conoscere meglio entrambi, insieme ai fattori di rischio, è però molto importante: fumo, dieta ricca di grassi, diabete e predisposizione familiare possono aumentare il rischio di insorgenza della malattia. Per aiutare la massima diffusione di conoscenze e favorire maggiore consapevolezza è stato realizzato un video speciale a questo link.

La diagnosi del tumore al pancreas: la TC e l’ecoendoscopia.

Una volta sospettata la presenza del tumore possono fare la differenza sia le indagini diagnostiche eseguite sia il luogo dove vengono eseguite – precisa la nota di Humanitas. Rivolgersi a Centri che hanno una grande esperienza nella patologia pancreatica è fondamentale per giungere in tempi rapidi a una diagnosi corretta e per pianificare le cure più appropriate per il singolo paziente. La corretta diagnosi di tumore del pancreas spesso richiede l’integrazione delle immagini della TC con mezzo di contrasto e dell’ecoendoscopia. Quest’ultima consente inoltre l’esecuzione di prelievi bioptici, per giungere a una diagnosi anatomopatologica di certezza. Negli ultimi anni l’ecoendoscopia (EUS) si è trasformata da metodica puramente diagnostica a strumento operativo con sviluppi terapeutici quali drenaggi, alcolizzazione del plesso celiaco per il controllo del dolore, posizionamento di marcatori per guidare la radioterapia, e tecniche ablative locali da integrare alle altre terapie all’interno di protocolli di ricerca.

Il trattamento del cancro del pancreas

Sebbene i trattamenti per il cancro del pancreas si siano evoluti negli ultimi anni, l’approccio resta ancora tipicamente multidisciplinare. Solo la combinazione della chirurgia con la chemioterapia, ed eventualmente la radioterapia, può consentire di ottenere risultati soddisfacenti. Fondamentale è identificare correttamente i casi potenzialmente suscettibili di un intervento chirurgico. Negli ultimi anni si è assistito all’introduzione di diverse novità in campo sia chirurgico che oncologico. Gli interventi tendono a essere meno demolitivi e a utilizzare tecniche mininvasive (laparoscopiche e robotiche). In campo oncologico si è assistito allo sviluppo di nuovi farmaci chemioterapiche, utilizzati in combinazione tra loro e somministrati in alcuni casi prima e in altri dopo l’intervento chirurgico, hanno consentito di migliorare la prognosi dei pazienti.

Per informazioni e approfondimenti sulla Giornata Mondiale: http://www.giornatamondialetumorepancreLas.org/.