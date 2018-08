Siamo stati praticamente tutta l’estate in compagnia di numerose malattie trasmesse dagli insetti come zanzare, cimici, zecche e compagnia bella. Tra le diverse malattie, ricordiamo il West Nile, la malaria, il Chikungunya, l’encefalite e altre ancora. Ora, che l’estate sta finendo, non si vorrà mica restare senza qualche preoccupazione? No, appunto. Ed ecco che dal Regno Unito arriva l’avvertimento circa un batterio Gram-negativo chiamato Shigella Sonnei, che fa parte della famiglia delle Enterobacteriaceae – molto simile al famigerato Escherichia coli. L’allarme è scattato dopo che una mamma e la figlia inglesi, in vacanza in Egitto, sono morte di shigellosi.

Il batterio del vomito

Il batterio che trasmette questa infezione è stato battezzato ‘batterio del vomito invernale’, nome che rende bene l’idea – visti i sintomi dell’infezione. Si ritiene che questo batterio sia più comune tra i bambini, che non tra gli adulti. Tuttavia, di recente si sono avuti più casi proprio tra gli adulti. La shigella, se non trattata in tempo e adeguatamente può provocare la morte. Tuttavia, e per fortuna, in genere passa da sola – sintomi tremendi a parte.

La Shigella

La shigellosi è una malattia infettiva causata da un gruppo di batteri chiamato Shigella, di sui il genere Sonnei è il tipo più comune, rappresentando i due terzi dei casi. I batteri della shigella si trovano nelle feci di persone infette, e vengono espulsi con le scariche tipiche di diarrea. L’infettività dura fino a una settimana o due dopo che il batterio è stato espulso. Per esserne contagiati basta una esposizione anche a una piccola quantità di materia contaminata.

I sintomi della shigella o shigellosi

I principali sintomi della shigellosi sono nausea, vomito, crampi e dolori a stomaco e pancia, diarrea cronica e liquida, sangue o muco nelle feci, febbre elevata. L’incubazione dura circa tre giorni, dopo il contagio. I sintomi durano da 5 a 7 giorni in media. Il pericolo è una forte disidratazione.

Come si contrae

La shigella si può contrarre attraverso l’assunzione di una vasta gamma di alimenti contaminati. Tra questi l’insalata, il pollame, il riso, i fagioli e altri legumi, spinaci, fragole, ostriche e altri frutti di mare crudi, carne e latte. Oltre all’assunzione di cibo contaminato, la shigella può essere trasmessa per via oro-fecale. Anche la scarsa igiene dopo essere stati in bagno è motivo di contagio. Un tipico modo per essere contagiati è il toccare maniglie o porte di un bagno in cui c’è stato qualcuno che ne era infetto. I batteri, poi, spesso si contraggono in luoghi pubblici, di lavoro o scuole. Anche i rapporti anali possono essere fonte di contagio.

Il trattamento

Se riconosciuta in tempo, l’infezione da shigellosi può essere trattata con gli antibiotici. Altro fattore importante è l’idratazione, poiché con la diarrea persistente si perdono molti liquidi. Se si sospetta un’infezione, è bene contattare subito il proprio medico. L’infezione si previene curando al massimo l’igiene, lavandosi accuratamente le mani dopo aver maneggiato cibo potenzialmente contaminato, dopo essere stati in bagno o altri luoghi anch’essi potenzialmente contaminati. Le persone contagiate dovrebbero astenersi dal frequentare il pubblico per almeno 7 giorni.