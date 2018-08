Giornata Mondiale dell'Alzheimer, al Gemelli ci sarà l'aperitivo in musica con Alessandro Haber

Appuntamento d’eccezione al Policlinico Gemelli, si intitola M4M-Music for Memory ed è un aperitivo in musica che vedrà protagonista Alessandro Haber e altri artisti. L’evento si tiene giovedì 20 settembre, alle 19:30, presso l’Auditorium dell’Università Cattolica (L.go F. Vito, 1) alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra il 21 settembre. Tra le presenze attese Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Terence Hill, Elena Sofia Ricci, Giulio Scarpati, Luca Zingaretti.

Un Centro d’ascolto

Obiettivo dell’evento è la realizzazione presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di un Centro di Ascolto in grado di offrire ai malati di demenza (Alzheimer ed altre forme) e alle loro famiglie informazioni sullo stato della ricerca e sulla cura delle demenze, e risposte scientificamente validate alle numerose e incontrollate fake news che circolano in Internet e sui media. Il Centro di Ascolto è promosso da Associazione Italiana Malattia Alzheimer-AIMA e Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica e si avvarrà del coordinamento di un board scientifico di ricercatori e clinici che fornirà risposte puntuali e qualificate ad un giovane borsista che fungerà da tramite con la Linea Verde Alzheimer che AIMA tiene aperta da più di vent’anni.

La manifestazione sarà presentata da Livia Azzariti. Accanto ad Haber, la Rossini Jazz Band con il Prof. Paolo Maria Rossini, direttore dell’Area di Neuroscienze della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e ordinario di Neurologia all’Università Cattolica, promotore dell’iniziativa insieme al Presidente Nazionale AIMA Patrizia Spadin.

Il sostegno alle famiglie

AIMA non dimentica il suo primo obiettivo di sostegno alle famiglie e attraverso la Linea Verde Alzheimer 800 679679, dal 1997 è accanto ai familiari, che da tutta Italia chiedono informazioni e chiarimenti sulla malattia e le cure, consigli, suggerimenti e indicazioni per vivere accanto al malato, ma anche consulenza e supporto di tipo legale o psicologico. (10mila telefonate l’anno, rendono la Linea Verde Alzheimer una finestra «privilegiata» sul mondo delle vittime della malattia.) La Linea Verde Alzheimer è aperta 8 ore al giorno 9:30/17:30 (in agosto 10/17) tutti i giorni feriali dell’anno. Rispondono psicologi e operatori formati.