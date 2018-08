L’aria inquinata di città è come il fumo: danneggia gravemente i reni oltre ai polmoni

L’inquinamento dell’aria, o atmosferico, è un problema sempre più presente nelle città italiane. Non a caso, recenti indagini hanno rilevato che proprio l’Italia è uno dei Paesi europei con il più elevato tasso di presenza di particelle inquinanti nell’aria delle città. Queste micro-particelle, come per esempio le Pm 2,5, volenti o nolenti ce le respiriamo tutti. E, oltre a tutti i danni alla salute (di tutti) che causano, oggi si ha la conferma che sono come – se non peggio – del fumo, e che provocano seri danni ai reni, oltre che ai polmoni.

Le malattie in agguato

A mettere in guardia dall’inquinamento atmosferico è uno studio condotto dai ricercatori dell’Università del Michigan, che suggerisce come lo smog possa – tra gli altri – causare la malattia renale cronica o Mrc. Questa patologia si sviluppa quando i reni si danneggiano o non riescono più a filtrare correttamente il sangue. «Come il fumo – spiega la dott.ssa Jennifer Bragg-Gresham, autrice principale dello studio – [l’inquinamento atmosferico] contiene sostanze dannose che possono colpire direttamente i reni».

I danni dei metalli pesanti

Oltre alle particelle dannose, l’aria inquinata contiene anche metalli pesanti come piombo, mercurio e cadmio, noti per influenzare negativamente i reni – scrivono i ricercatori. Dall’analisi dei dati acquisiti nello studio è emersa chiara una relazione tra i tassi di malattia renale cronica e la concentrazione delle particelle Pm 2,5 nell’aria. In alcune aree esaminate, in cui vi sono maggiori concentrazioni di Pm 2,5 e metalli pesanti, gli studiosi hanno rilevato rischi di malattia renale cronica superiori alla media, che possono arrivare fino al 19% negli uomini e al 13% nelle donne. Un rischio reale e concreto dunque.