Vaccini, sull'autocertificazione Bussetti giovedì incontra i sindacati

RIMINI - Prima dell'avvio dell'anno scolastico «mi confronterò con il ministro della Sanità Grillo per fare chiarezza» sull’autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione dei propri figlia scuola. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, al Meeting di CL, ricordando che «tra due giorni» incontrerà «le organizzazioni sindacali, per fare il punto della situazione».