Il mal di schiena è, probabilmente, uno dei disturbi più diffusi nel nostro paese. A esserne colpiti, infatti, sono ben 15 milioni di italiani. Il dolore può essere localizzato in una o più regioni: la cervicale, dorsale, lombare o sacrale. Qualunque sia il tipo di malessere accusato, tuttavia, è certo che può ridurre la qualità della vita se non si interviene in tempo. Proprio per questo motivo un esperto e assistente professore di fisioterapia clinica della University of Southern California - di nome Kimiko Yamada – ha fornito cinque consigli per vivere meglio. Ecco di cosa si tratta.

Da soli e a casa

Chi ha mal di schiena, generalmente, può fare due cose: la prima è quella di affidarsi a un buon medico per scegliere la miglior terapia orale che possa ridurre o prevenire un peggioramento dell’infiammazione. E la seconda è quella di rivolgersi a un bravo (e professionale) massaggiatore. Tuttavia, ci possono essere alcune controindicazioni per entrambi: nel caso dei medicinali si può incappare in pericolosi effetti collaterali tipici, per esempio, dei FANS. Mentre per il massaggio, pur essendo di per sé di una procedura perfettamente naturale, ha un costo non indifferente. Ma grazie ai consigli del dottor Yamada si possono alleviare i dolori in cinque semplici modi da svolgere a casa propria, in totale economia.

Con la pallina da tennis

Il primo consiglio indicato da Yamada è quello di munirsi di una pallina da tennis e riporla in un calzino piuttosto lungo. Dopodiché bisogna inserire il tutto sulla spalla o sulla parte dolorante della schiena. Infine, ci si appoggia a un muro o su una sedia per circa 8-10 secondi per ottenere una certa pressione. «Puoi anche legare insieme due palline da tennis e poi metterne una su ciascun lato della colonna vertebrale e piegarti in modo da massaggiare i muscoli su ciascun lato», spiega il professore.

Con il rullo di schiuma

Un’altra opzione interessante è il rullo di schiuma. Un oggetto facilmente reperibile nei negozi che vendono attrezzature sportive. Per utilizzarlo ci si sdraia a terra e ci si mette nella posizione angelo della neve. In pratica in posizione supina con braccia e gambe allargate e il rullo sotto la schiena. Per chi avesse difficoltà a sdraiarsi potrà eseguire lo stesso esercizio mettendosi contro il muro con il rullo di schiuma perpendicolare alla colonna vertebrale. L’oggetto deve rotolare su e giù come mostrato nel video.

Stretching mattutino

Una sana abitudine per evitare problemi alla schiena è quella di fare stretching al mattino. Si dovrebbe iniziare la giornata effettuando movimenti che aiutino a rilassare e aprire bene il torace spingendo indietro le scapole. L’esercizio dovrebbe essere ripetuto nelle ore serali sdraiandosi con il rullo di schiuma lungo la schiena e lasciando che la forza di gravità spinga indietro le scapole.

Attenzione ai pollici

I problemi, ovviamente, possono insorgere anche agli operatori sanitari (massaggiatori) e uno dei più comuni è il dolore o l’artrite ai pollici. Per ovviare al problema, «usa una pallina da tennis. Metti il ​​palmo della mano e spingi con la pallina da tennis», continua Yamanda.

Non avere paura di premere

Se vuoi fare l’auto-massaggio in zone specifiche, ricorda che è normale avvertire dolore ma non avere paura: «puoi appoggiarti quanto vuoi in un determinato punto», conclude l’esperto.

Fonti

[1] Aching back? Give yourself a massage (yes, it’s possible) - A USC physical therapy faculty member offers wellness tips to keep you feeling fit and healthy - University of Southern California