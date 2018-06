Ha 34 anni ed è affetto da una condizione più unica che rara, tant’è vero che i medici non sono stati ancora in grado di dargli un nome. L’uomo sembra non essere mai riuscito a eliminare il gas dallo stomaco attraverso l’eruttazione, dopo i primi anni di vita. A tutto questo, tuttavia, non sembra esserci una spiegazione logica. Ma dopo tanti anni di sofferenza, finalmente alcuni medici riescono a trovare una soluzione: le iniezioni di tossina botulinica.

Un disturbo estremamente raro

Il suo nome è Nail Ribbens, ed è affetto da un problema estremamente raro che gli impedisce di emettere rutti. Proprio a causa di ciò, l’uomo – che di professione fa il talent spotter­ – ha sempre sofferto di mal di stomaco, gonfiore e forme di singhiozzo piuttosto grave. Tutto ciò gli ha sempre impedito di mangiare pasti abbondanti o fare cose che facevano tutti i coetanei, come andare al pub, per esempio.

L’agonia dopo i pasti

Ogni volta che mangiava, il povero Nail soffriva di fastidi e dolori. Una vita, quindi, davvero difficoltosa quando si trattava di alimentazione. Ma grazie a un semplice intervento, durato appena 40 minuti, finalmente è riuscito a eliminare il gas nello stomaco che da anni lo affliggeva. L’intervento è costato ben tremila sterline ed è stato eseguito dagli specialisti dell'Alexandra Hospital di Cheadle, Greater Manchester. Il paziente lo definisce come «la cosa migliore che potesse capitarmi. Sono più fiducioso, sono più sano e mi sento molto più contento», spiega Ribbens.

Perché non poteva fare rutti?

Secondo i medici la sua condizione non era causata da problemi di stomaco ma dalla sua laringe che era talmente in tensione da impedire al gas di essere espulso attraverso la gola. Per questo motivo il personale sanitario ha pensato che le iniezioni di tossina botulinica potessero fare al caso suo. Il Botox, infatti, rilassa i muscoli. Non a caso viene usato anche per ridurre e distendere le rughe nel volto.

Una persona nuova

Ora Ribbens si sente una persona nuova, ma soprattutto, una come tutte le altre che può finalmente emettere rutti al fine di eliminare l’eccesso di gas dallo stomaco. Questa è la prima cura che ha veramente funzionato, infatti negli anni ne aveva fatte molte altre ma nessuna si era dimostrata realmente efficace. Dopo essere stato osservato da diversi medici e specialisti, Nail ha contattato un chirurgo privato online che asseriva di poterlo aiutare. Ed effettivamente la cura, seppur anomala, ha funzionato benissimo.