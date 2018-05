Super gonorrea, tre nuovi casi in Europa e Australia

ROMA – La super gonorrea torna a far parlare di sé. Dopo il caso di quella che è stata definita la peggiore infezione da gonorrea al mondo, avvenuta nel Regno Unito, ecco che nel giro di poche settimane, in Europa e in Australia sono stati rilevati tre casi di gonorrea resistenti al trattamento antibiotico di prima linea raccomandato. Lo rende noto lo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) che sottolinea come questi siano i primi rapporti globali di Neisseria gonorrhoeae con un'elevata resistenza all'azitromicina e alla resistenza al ceftriaxone che mostrano anche resistenza a molti altri antibiotici vitali. In un momento con alternative limitate all'attuale duplice terapia, mancanza di vaccino e insufficiente capacità di sorveglianza in alcune regioni - sottolinea il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie - questi casi evidenziano la crescente minaccia di resistenza ai farmaci - che potrebbe portare a una gonorrea non trattabile.

Un triste primato

Con oltre 75mila casi segnalati nel 2016, la gonorrea detiene il triste primato di essere la seconda infezione da trasmissione sessuale (STI) più comunemente notificata in Europa. Il successo della gonorrea con antibiotici non solo riduce il rischio di complicanze come la malattia infiammatoria pelvica, gravidanze ectopiche, infertilità o aumento della trasmissione dell'HIV in alcuni contesti, ma - combinato con test regolari - è anche una delle principali strategie di sanità pubblica per ridurre ulteriormente trasmissione.

E’ divenuta resistente

Tuttavia, negli ultimi decenni, la Neisseria gonorrhoeae ha sviluppato resistenza a diverse classi antimicrobiche. Il controllo della patologia dipende dalla prevenzione primaria, compresa la promozione di pratiche sessuali più sicure (in particolare l'uso del preservativo), test periodici di soggetti a rischio e trattamento con antibiotici efficaci per ridurre la possibilità di un'ulteriore trasmissione. Anche un piccolo cambiamento nella resistenza ai farmaci può avere un impatto più ampio poiché gli infetti possono continuare a trasmettere l'infezione senza saperlo. La diffusione di ceppi ampiamente resistenti ai farmaci come quelli individuati nel Regno Unito e in Australia può avere un impatto ancora più grave sul controllo della gonorrea.