Cancro, il vaccino personalizzato dimostra di essere efficace

PHILADELPHIA – Scienziati statunitensi hanno sviluppato e testato sull’uomo un nuovo tipo di vaccino contro il cancro, che ha prodotto risultati promettenti in una sperimentazione clinica iniziale condotta presso la Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania e l'Abramson Cancer Center dell'Università della Pennsylvania (o Penn State).

La risposta immunitaria

Oggi, con le nuove frontiere delle terapie immunologiche, o immunoterapia, si parla molto di ‘vaccino personalizzato’, termine con cui si identificano i preparati costituiti da cellule immunitarie dei pazienti. Queste, sono esposte in laboratorio al contenuto delle cellule tumorali dei pazienti e quindi iniettate nei pazienti per avviare una risposta immunitaria più ampia.

Lo studio

Nello specifico, questo nuovo studio è stato condotto in pazienti con carcinoma ovarico avanzato. Si tratta di uno studio pilota finalizzato principalmente a determinare la sicurezza e la fattibilità, ma c’erano chiari segni che potesse essere efficace: circa la metà delle pazienti vaccinate mostrava segni di risposta alle cellule T anti-tumorali, e le ‘responder’ tendevano a vivere molto più a lungo senza progressione del tumore. Una paziente, dopo due anni di vaccinazione, è stata libera dalla malattia per altri cinque anni senza ulteriori trattamenti. «Questo vaccino – ha spiegato l'autore principale dello studio Janos L. Tanyi, professore di ostetricia e ginecologia alla Penn Medicine – sembra essere sicuro per i pazienti e stimola un'ampia immunità antitumorale. Pensiamo che meriti ulteriori test in studi clinici più ampi».

La sfida della personalizzazione

La maggior parte dei vaccini contro il cancro sviluppati fino a oggi sono stati progettati per riconoscere e attaccare una specifica molecola conosciuta – come un recettore della superficie cellulare – che è probabile si trovi su cellule cancerose in qualsiasi paziente con quel tipo di tumore, si sottolinea in un comunicato della Penn State. L'approccio adottato dalla squadra di Losanna-Penn è più ambizioso. Ogni vaccino è essenzialmente personalizzato per il singolo paziente, utilizzando il tumore del paziente che ha un insieme unico di mutazioni e quindi una presentazione unica al sistema immunitario. In più, è anche un vaccino contro il tumore intero, inteso a stimolare una risposta immunitaria contro non solo un bersaglio associato al tumore, ma centinaia o migliaia. «L'idea è di mobilitare una risposta immunitaria che colpisca il tumore in modo molto ampio, colpendo una varietà di marcatori, inclusi alcuni che potrebbero essere trovati solo su quel particolare tumore», ha fatto notare Tanyi.

Sfruttare il processo di immunità

Il vaccino sviluppato dai ricercatori sfrutta sì il naturale processo dell'immunità dei linfociti T, ma lo potenzia per aiutare a superare le formidabili difese dei tumori. Tanyi e colleghi hanno realizzato il vaccino per ciascuna paziente setacciando le cellule mononucleate del sangue periferico per le cellule precursori adatte, e poi crescendo, in laboratorio, in una vasta popolazione di cellule dendritiche. Le cellule dendritiche sono essenziali per un'efficace risposta immunitaria delle cellule T. «Normalmente, ingeriscono agenti patogeni infettivi, cellule tumorali o qualsiasi altra cosa considerata ‘estranea’ e rieseguono la visualizzazione di frammenti dell'invasore in cellule T e altri elementi del sistema immunitario, per innescare una risposta specifica. I ricercatori hanno esposto le cellule dendritiche a estratti del tumore del paziente appositamente preparati, hanno attivato le cellule con interferone gamma e le hanno iniettate nel paziente», scrivono gli autori.

I test

Il team di ricerca ha testato questa strategia su un totale di 25 pazienti, ciascuna delle quali ha ricevuto una dose di cellule dendritiche esposte al tumore ogni tre settimane, e in alcuni casi per più di 6 mesi. La metà delle pazienti che potevano essere valutate mostrava grandi aumenti nel numero di cellule T specificamente reattive al materiale tumorale, indicando una buona risposta alla vaccinazione. «Il tasso di sopravvivenza globale a 2 anni di questi pazienti responder era del 100% – ha spiegato Tanyi – mentre il tasso per i non responder era solo del 25%».

Una paziente di 46 anni ha iniziato il trial con il carcinoma ovarico in stadio 4 – che in genere ha una prognosi molto sfavorevole – e dopo cinque precedenti cicli di chemioterapia. Ha ricevuto 28 dosi del suo vaccino personalizzato per un periodo di due anni, e da allora è rimasta senza la malattia per cinque anni.

I prossimi passi

I tumori, scrivono i ricercatori, hanno tipicamente un repertorio di difese molecolari che possono usare per sopprimere o eludere gli attacchi immunitari, motivo per cui i vaccini contro il cancro e le immunoterapie hanno avuto risultati misti in studi clinici fino a oggi. Tanyi e colleghi quindi sperano in futuro di migliorare l'efficacia del loro vaccino combinandolo con altri farmaci che disattivano le difese immunitarie tumorali. Lo studio è appena stato pubblicato sulla rivista scientifica Science Translational Medicine.

Gli autori senior dello studio erano Alexandre Harari, George Coukos e Lana E. Kandalaft, tutti del Ludwig Institute for Cancer Research dell'Università di Losanna. Kandalaft è anche un assistente professore aggiunto di ostetricia e ginecologia presso la Penn Medicine. Il finanziamento per lo studio è stato fornito dal National Institutes of Health (P50 CA083638, R21 CA156224, 5P30 CA016520-36), la Marcus Foundation, l'Ovarian Cancer Immunotherapy Initiative, il Ludwig Institute for Cancer Research dell'Università di Losanna e la Fondazione Ovacure.