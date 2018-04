Carne rossa e cancro al colon, confermato il legame

REGNO UNITO – Mangiare carne rossa fa male? Un dilemma che da anni ci accompagna a suon di ricerche – più o meno attendibili – che un giorno dicono di sì e un altro di no. Stavolta è il turno di una ricerca britannica in cui si afferma che se si riduce il consumo di carne rossa, o la si evita del tutto, si riduce di conseguenza il rischio di sviluppare un cancro del colon, specie nelle donne.

Carne o pesce?

Per valutare l’impatto della carne rossa sul rischio di cancro del colon, i ricercatori del Nutritional Epidemiology Group presso l'Università di Leeds hanno messo a confronto i dati relativi al consumo di vari tipi di carne (rossa e bianca), di pesce o di surrogati vegetali. I risultati sono poi stati pubblicati sulla rivista scientifica International Journal for Cancer.

I numeri relativi al cancro al colon

Dall’analisi condotta dai ricercatori si è scoperto che i consumatori regolari di carne rossa avevano tassi più elevati di cancro del colon distale rispetto ad altri. Nello specifico, il tumore è stato trovato sulla sezione discendente del colon, dove sono conservate le feci. «L'impatto di diversi tipi di carne rossa e degli schemi alimentari sui siti del cancro è una delle più grandi sfide nello studio della dieta e del cancro del colon-retto – spiega in un comunicato il dott. Diego Rada Fernandez de Jauregui, ricercatore presso il Nutritional Epidemiology Group dell'Università di Leeds e dell'Università dei Paesi Baschi in Spagna – La nostra ricerca è uno dei pochi studi che esaminano questa relazione, e mentre è necessaria un'ulteriore analisi in uno studio più ampio, potrebbe fornire informazioni preziose per coloro che hanno una storia familiare di cancro del colon-retto e coloro che lavorano sulla prevenzione».

Le vittime donne

Secondo le stime, la terza causa di morte correlata al cancro nelle donne è proprio il tumore al colon, dietro a quello al seno e al polmone. Per questo motivo, i ricercatori hanno centrato il focus sull’impatto di questa malattia sulle donne. Si è partiti analizzando i dati dello studio britannico Cohort Study, che comprendeva 32.147 donne provenienti da Inghilterra, Galles e Scozia. Il World Cancer Research li ha reclutati tra il 1995 e il 1998 e li ha monitorati per una media di 17 anni. L'età media delle partecipanti era di 52 anni all'inizio dello studio. Al termine sono stati catalogati in totale 462 casi di cancro al colon-retto, inclusi 335 cancri del colon, di cui 172 erano prossimali e 119 distali, e 152 cancri del retto.

Le diverse diete

Dall’analisi dei dati si è scoperto che il 65% dei casi di cancro potevano essere trovati nelle mangiatrici di carne rossa; il 3% nelle mangiatrici di pollame, mentre il 13% in quelle che mangiavano pesce e il 19% nelle vegetariane. Nello studio, le mangiatrici di pollame, quelle di pesce e i gruppi vegetariani erano generalmente più giovani, avevano un indice di massa corporea (BMI) più basso e erano più attive fisicamente rispetto a chi mangiava carne rossa. I vegetariani hanno mostrato la più alta riduzione del rischio rispetto ai mangiatori di carne rossa. Oltre a ciò, i ricercatori hanno notato che altri alimenti nella dieta, diversi dalla carne rossa, possono contribuire a ridurre il rischio di cancro del colon-retto, compreso latte e cereali integrali.

L’influenza della carne rossa

«Il nostro studio – sottolinea la prof.ssa Janet Cade, coautrice dello studio – non solo aiuta a far luce su come il consumo di carne possa influenzare in modo diverso le sezioni del colon-retto, ma sottolinea l'importanza di rapporti nutrizionali affidabili da parte di ampi gruppi di persone. Con l'accesso allo studio di coorte delle donne nel Regno Unito, siamo in grado di scoprire le tendenze della salute pubblica e analizzare come la dieta può influenzare la prevenzione del cancro. Un'accurata segnalazione alimentare fornisce ai ricercatori le informazioni di cui hanno bisogno per unire entrambi».