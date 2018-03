Pasqua e vacanze: giusta alimentazione e vita sana. Le 10 regole da insegnare ai bambini

PERUGIA – Le festività comandate per gli italiani sono spesso sinonimo di grandi mangiate, o abbuffate. E la Pasqua non è da meno del Natale. In questa occasione ecco che fanno la parte del leone uova di cioccolato, salame, agnello e dolci tipici. Così, le vacanze di Pasqua oltre a essere un’occasione golosa per riunire tutta la famiglia e dare il benvenuto alla primavera, purtroppo possono essere un motivo per abbandonarsi a esagerazioni ed errori alimentari.

E’ sempre una festa ma…

«La Pasqua per i bambini è sempre una festa – sottolinea la prof.ssa Susanna Esposito, ordinario di Pediatria all’Università degli Studi di Perugia e presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici, WAidid − e un’opportunità per trascorrere qualche giorno di vacanza in famiglia. Lasciamo al palato i suoi piaceri, ma con criterio e in sicurezza. In questo periodo raccomandiamo sempre ai genitori di fare molta attenzione all’alimentazione. Nei cibi, infatti, possono nascondersi agenti patogeni (batteri, virus, parassiti) o tossine di origine microbica che a contatto con l’organismo umano possono risultare dannosi per la salute, dei bambini soprattutto, provocando infezioni alimentari».

Non dimenticare le vitamine e i minerali

Per garantire ai nostri bambini un’alimentazione sempre sana e varia, oltre a dolci e leccornie, proponiamo loro anche alimenti che forniscano un completo apporto di energia. Innanzitutto, vitamine e minerali, evitando così eccessi inutili di zuccheri e calorie.

Ecco quali cibi contengono le vitamine e minerali importanti per la crescita dei nostri figli.

Vitamina A: pesce, uova, latte, spinaci

Vitamina C: agrumi, pomodori, broccoli, cavolfiori, insalate, frutti di bosco

Vitamine del Gruppo B: cereali, pesce, carni, banane, frutta secca, lievito di birra

Vitamina D: fegato, funghi, latte, tuorlo dell'uovo

Vitamina E: olio d'oliva, germe di grano, fegato, uova, frutta secca, asparagi, avocado

Calcio: latte, yogurt, formaggio, verdure a foglia verde, fagioli, piselli, sardine, salmone, mandorle

Ferro: molluschi e pesce, carne rossa magra, fegato, soia, piselli, spinaci, molte verdure a foglia verde

Magnesio: frutta secca, alcune spezie, yogurt

Potassio: frutta e verdura fresche, patate, frutta secca, cereali, pesce, pollame

Zinco: carne di manzo e di agnello, latte, formaggi, uova, pollame, crostacei, alici

Rame: funghi, cacao, lievito, legumi, germogli.

Il cambio di stagione ha il suo peso

Le vacanze pasquali coincidono, poi, anche con un momento delicato, quello del cambio di stagione: le giornate iniziano ad allungarsi e con esse le ore che si possono trascorrere al sole. In questo periodo si può assistere a elevate escursioni termiche tra il giorno e la sera con inevitabili raffreddori e malanni che colpiscono i bambini, soprattutto i più piccoli. «L’inizio della primavera – prosegue Susanna Esposito − è sempre una stagione complessa per i bambini: cambiano a volte le abitudini, spesso a causa del cambio dell’ora, aumenta la voglia di giocare all’aria aperta, si preferisce mangiare fuori casa magari durante viaggi ed escursioni, le temperature salgono sottovalutando gli sbalzi di temperatura. E’ importante prevenire eventuali raffreddori o episodi febbrili nei bambini, avendo cura del loro abbigliamento ed evitando di scoprirli troppo al primo raggio di sole».

Per mamme e papà ecco le 10 regole di WAidid da insegnare ai bambini per salvaguardare la loro salute e quella di tutta la famiglia

1. Non esagerare con le uova di cioccolato: meglio scegliere un uovo di buona qualità e, nel caso in cui il bambino abbia ricevuto in regalo tante uova, utilizzare il cioccolato per preparare budini e torte nelle settimane successive alla Pasqua. Tenere presente che in alcuni soggetti, soprattutto se atopici, il cioccolato, se consumato in quantità eccessive, può dare reazioni allergiche.

2. Limitare il consumo di salame e insaccati vari che, insieme al miele artigianale e alle conserve di frutta e verdura fatte in casa, possono essere all’origine di intossicazioni importanti come il botulismo.

3. Fare attenzione alle uova crude e alle verdure non lavate: con questi alimenti uno dei rischi più frequenti è la salmonellosi, un’intossicazione caratterizzata da sintomi quali nausea, vomito, dolori addominali, diarrea e febbre.

4. Sì ai gelati artigianali, ma meglio consumarli in posti conosciuti: i derivati di uova crude come gelati e dolci alla crema, oltre alla maionese e salse varie, sono alimenti responsabili delle intossicazioni da Staphylococcus aureus.

5. Durante i pic-nic avere sempre cura dell’igiene delle mani prima di mangiare e ricordarsi di utilizzare solo acqua potabile magari portando acqua in bottiglia; fare attenzione ai cibi cotti molte ore prima e lasciati fuori per lungo tempo, preferendo appositi refrigeratori o contenitori termici.

6. Fare attenzione al pesce e ai molluschi crudi: il pesce crudo può essere portatore di un parassita, l’Anisakis, nocivo per l’essere umano perché può causare manifestazioni gastrointestinali (simili a volte a quelle dell’ulcera peptica e a quelle dell’appendicite) o reazioni allergiche.

7. Optare per un’esposizione al sole in sicurezza: l’esposizione ai raggi solari è sempre consigliata perché aumenta la produzione di vitamina D, ma non bisogna sottovalutare la loro pericolosità; utilizzare sempre creme solari ad alta protezione proteggendo i bambini con cappellini e occhiali da sole.

8. Non scoprire totalmente i bambini al primo sole, meglio vestirli a strati: i forti sbalzi termici di questa stagione e una termoregolamentazione meno efficiente nel bambino comportano maggiori rischi di malattie da raffreddamento.

9. Portare sempre con sé un kit di primo soccorso in caso di viaggi o di escursioni, includendo anche prodotti repellenti contro le punture di zecche (queste ultime presenti soprattutto in montagna).

10. Non smettere di coinvolgere i bambini nella lettura di libri o fumetti adeguati alla loro età ricordando però che le vacanze servono a fare una pausa anche… dai compiti a casa!