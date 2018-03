Genitori e bimbi, ecco la guida per la famiglia dai pediatri della Sipps

ROMA – Molte sono le domande che si pongono i neogenitori quando arriva un bimbo in famiglia. Ma anche chi è genitore già da un po' può avere dei dubbi o delle domande a cui non sa dare risposte. Tra le tante, come comportarsi con un bimbo appena nato? Come farlo addormentare? Come prevenire gli arrossamenti del piccolo e come pulirlo e vestirlo nel modo corretto? Quali vaccinazioni svolgere? Cosa fare per una giusta alimentazione? Quali le differenze tra allattamento al seno e allattamento artificiale? E ancora: come si interpretano le curve di crescita? Quanto contano il gioco, la lettura e lo sport? In quale misura devono essere visti TV, videogiochi, smartphone e tablet? Quanto è importante riposare bene? Esiste davvero una ricetta perfetta per educare un bambino? I 'no' aiutano a crescere? Come scegliere il pediatra? Cosa fare quando un bambino non sta bene? Come prevenire gli incidenti domestici e quelli all'aperto? A cosa si ha diritto per legge in merito ai congedi parentali? Quando prepararsi ad una nuova gravidanza?

Le risposte

Tutte quelle elencate sono alcune delle domande alle quali risponde la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale attraverso le pagine del suo nuovo prodotto editoriale 'Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori'. Il volume è stato ideato e curato dalle più importanti Società Scientifiche dell'area Materno-Infantile: al fianco della SIPPS trovano infatti posto la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e la Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP). Fondamentale, inoltre, il contributo offerto dall'Associazione Italiana Genitori.

«Si tratta – spiega Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – di un valido supporto e di un riferimento autorevole per risolvere dubbi e soddisfare la voglia di saperne di più, di approfondire, di 'comprendere' e di prendersi cura dei propri figli con la supervisione ed il supporto del pediatra di fiducia, che rimane il punto di riferimento principale per la salute del bambino. La Guida è uno degli strumenti di formazione ed educazione più preziosi e completi, facile da consultare e da comprendere e quindi perfetta per lo sviluppo di una genitorialità consapevole».

La guida pratica

'Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori' prende il posto della Guida 'Da 0 a 6 anni', la prima edizione del libro, nata 10 anni fa grazie all'impegno di un piccolo gruppo di pediatri di famiglia innamorati del proprio lavoro. Numerose le novità presenti in questa nuova edizione, anche a livello grafico, soprattutto grazie al contributo di numerosi esperti del settore: dai pediatri di famiglia di lunga esperienza agli esperti in formazione, educazione alla salute e comunicazione. La Guida è suddivisa in capitoli, che sviluppano uno specifico argomento. Ecco così che, sfogliando le sue pagine, i temi spaziano dalla nascita all'alimentazione, dalla crescita all'educazione, passando per la cura, la sicurezza e la legge fino alla prevenzione preconcezionale e alla gravidanza. Senza dimenticare gli incidenti e le manovre di rianimazione e i diritti della donna madre e lavoratrice. Alla fine di ogni capitolo sono stati raccolti alcuni consigli pratici relativi all'argomento trattato, per aiutare il lettore a risolvere alcune situazioni di comune riscontro. La Guida è estremamente intuitiva e facile da consultare: i singoli capitoli, infatti, sono contraddistinti da un colore specifico.

Un'edizione più pratica

«Più piccola di dimensioni e più maneggevole, per una lettura più agile e snella – aggiunge Di Mauro – la Guida rappresenta un riferimento sicuro, oggettivo e autorevole anche rispetto ad altri mezzi di informazione divulgativi ma di fonte incerta che caratterizzano il nostro tempo, come i social network, dove domina il dibattito tra pari e molto meno il parere degli esperti».

Come si usa

Quali sono le modalità di utilizzo del volume? La Guida può essere letta e assimilata a mano a mano che il bambino diventa grande; riletta e consultata in caso di dubbio o insicurezza, consente ai genitori di 'crescere' assieme ai propri figli. «La Guida – conclude Di Mauro – è davvero un bel regalo e uno strumento utile che noi Pediatri italiani abbiamo voluto fare ai bambini e ai loro genitori: è però a questi ultimi che spetta il compito, unico e insostituibile, di essere capaci di ammirare le conquiste dei propri figli e di partecipare alla loro gioia di vivere. Il volume, edito da Sintesi InfoMedica, che ha contribuito attivamente alla buona riuscita dell'opera, è inoltre dedicato a tutti i pediatri, poiché fornisce loro un utile strumento per esercitare la professione nel migliore dei modi, un mezzo che possa complementare e supportare l'attività quotidiana nel rispetto delle peculiarità culturali e professionali di ciascuno, un mezzo di lavoro flessibile da adeguare al singolo bambino e al contesto sociale, alla cultura del pediatra stesso e alla cultura e alle abitudini sociali della famiglia».