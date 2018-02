Noi adulti la tecnologia l’abbiamo vista nascere e crescere gradualmente, forse anche per questo motivo riusciamo ad adattarci molto meglio nei momenti in cui non è a nostra disposizione. D’altro canto i nostri figli sono cresciuti avendo a disposizione ogni sorta di gingillo elettronico fin dai primi anni della loro vita. E, probabilmente, proprio a causa di ciò si trovano in difficoltà quando devono utilizzare strumenti decisamente più datati. Uno di questi è la matita, la quale – secondo gli esperti – verrebbe usata con estrema difficoltà dai giovani. La causa? I touchscreen.

Manca la forza

L’allarme è stato lanciato da pediatri, ortopedici ed esperti di calligrafia: i bambini sembrano avere seri problemi nell’utilizzo di penne e matite a causa dall’uso continuo dei dispositivi elettronici. Il problema principale sarebbe rappresentato dagli schermi touch che impediscono alle mani di avere l’agilità, la forza e la destrezza per imparare a usare correttamente una penna.

Sai scrivere e disegnare? Sì ma a computer

I ragazzi di oggi sanno fare, probabilmente, molte più cose di quelle che eravamo in grado di fare noi. Tuttavia, sembrano siano capaci di metterle in pratica solo sfruttando mezzi tecnologici, i quali hanno sostituito le abilità manuali nella scrittura, nel disegno, nel taglio e nella pittura. «I bambini che vanno a scuola ricevono una matita, ma non sempre sono in grado di tenerla in mano perché non hanno le abilità motorie fondamentali», ha dichiarato Sally Payne, terapista pediatrica presso l’Heart of England foundation NHS Trust. «Per essere in grado di afferrare una matita e spostarla, è necessario un forte controllo dei muscoli sottili delle dita. I bambini hanno bisogno di molte opportunità per sviluppare quelle capacità».

Più della metà dei bambini non riesce a farlo

A noi sembra una procedura molto semplice, invece oltre la metà dei bambini (il 58%) non è in grado di usare correttamente una matita o una penna. La maggior parte di loro, infatti, ha utilizzato un tablet o un telefono prima di compiere due anni. In realtà attraverso tali dispositivi i bambini possono imparare molte cose interessanti, ma non a muovere correttamente le dita. Non a caso, la National Handwriting Association (NHA) mette in guardia i genitori dall’uso eccessivo di tale tecnologia.

Altre attività difficili

Per i bambini di oggi ci sono anche molte altre abilità che diventano complicate da mettere in pratica: manipolare la plastilina, usare bene le forbici, disegnare con pennarelli e matite. Tali attività, infatti, necessitano di un buon movimento dei muscoli della spalla, del gomito e del polso. Ancor più allarmante è il fatto che gli esperti hanno asserito che ci sono bambini che non sono neppure in grado di afferrare correttamente matite e pennarelli – oltreché usarli nel modo giusto. Pare che il problema sia peggiorato notevolmente negli ultimi dieci anni.

Troppe ipotesi

«Il rischio è che facciamo troppe ipotesi sul perché un bambino non è in grado di scrivere all'età prevista e non si interviene quando c'è una causa legata alla tecnologia», ha dichiarato Mellissa Prunty. «Mentre ci sono molti aspetti positivi dell'uso della tecnologia, ci sono prove crescenti sull'impatto di stili di vita più sedentari e l'aumento dell'interazione sociale virtuale: i bambini spendono più tempo al chiuso online e meno tempo a partecipare fisicamente a occupazioni attive», aggiunge Karin Bishop, vicedirettore presso il Royal College of Occupational Therapists.

Problemi calligrafici

Secondo quanto riportato sul quotidiano The Telegraph da Shirley Shayler, direttrice della Millfield Prep School, utilizzare il tablet con molta frequenza pregiudica la capacità di scrittura. «I bambini che iniziano la scuola senza esperienza di attività artistiche e artigianali classiche troveranno la calligrafia molto più difficile. La cattiva calligrafia può avere gravi conseguenze per l'alfabetizzazione e le prestazioni accademiche. La scrittura a mano è un'abilità che dura una vita - e l'apprendimento di esso ci insegna molto di più del semplice mettere le parole su carta».