Il diabete è l'anticamera della demenza

REGNO UNITO – Pare ci sia un collegamento tra il diabete e il declino cognitivo. Lo evidenzia uno studio condotto su 5.000 persone nel Regno Unito. Lo studio, condotto in team da ricercatori britannici dell'Imperial College di Londra, insieme ai colleghi dell'Istituto di ricerca clinica dell'Università di Pechino, ha mostrato che i tassi di declino cognitivo e cerebrale a lungo termine sono maggiori in coloro che hanno il diabete, rispetto a quelli che non hanno problemi di glicemia.

Stabilire una relazione diretta

I ricercatori si sono basati sul English Longitudinal Study of Ageing per il loro lavoro, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Diabetologia, la rivista dell'Associazione europea per lo studio del diabete (EASD). Qui il dottor Wuxiang Xie, della Scuola di sanità pubblica, e colleghi hanno analizzato i dati dall'onda 2 (2004-2005) all'onda 7 (2014-2015) dello studio longitudinale inglese sull'invecchiamento (ELSA). La funzione cognitiva è stata valutata al basale (onda 2) e rivalutata ogni 2 anni alle onde 3-7. La modellizzazione tramite computer è stata utilizzata per stabilire eventuali associazioni. Mentre altri studi hanno collegato il declino cognitivo con il diabete, questo studio è uno dei più grandi a stabilire la relazione diretta tra HbA1c (livelli di emoglobina glicata, una misura del controllo generale della glicemia) e il conseguente rischio di declino cognitivo, si legge in un comunicato.

Lo studio

In totale, per questo studio, sono stati coinvolti 5.189 partecipanti (di cui il 55% donne) con età media 66 anni e con livelli basali di HbA1c compresi tra 15,9 e 126,3 mmol / mol (3,6-13,7%). Gli attuali cut-off per la definizione del diabete con HbA1c sono del 6,5% e oltre. La durata media del follow-up era di otto anni e il numero medio di valutazioni cognitive era cinque. L'analisi ha rivelato che un aumento di 1 mmol / mol di HbA1c era significativamente associato con un aumento del tasso di declino nei punteggi Z cognitivi globali, i punteggi Z della memoria e i punteggi Z della funzione esecutiva, che sono tutti segni di declino della funzione cognitiva – riporta il comunicato.

I risultati

Quanto emerso dallo studio è rimasto statisticamente significativo anche dopo l'aggiustamento per età iniziale, sesso, colesterolo totale, colesterolo HDL (buono), triacilglicerolo, proteina C-reattiva ad alta sensibilità, indice di massa corporea (BMI), educazione, stato civile, sintomi depressivi, fumo, consumo di alcol, ipertensione, malattie cardiache, ictus, malattie polmonari croniche e cancro. Sebbene fosse previsto che la funzione cognitiva in tutti i partecipanti diminuisse con l'età, sia che fossero diabetici o meno, rispetto ai partecipanti con normale controllo glicemico, il declino cognitivo globale associato a prediabete e diabete era significativamente aumentato. Allo stesso modo, i punteggi di memoria, funzione esecutiva e orientamento Z hanno mostrato un aumento del declino cognitivo con il diabete. Il tasso di declino cognitivo era direttamente e significativamente correlato allo stato di HbA1c di una persona – con maggiore HbA1c che indicava un più alto tasso di declino cognitivo. E questo indipendentemente dal fatto che fossero diabetici in base allo stato di HbA1c al basale.

«In conclusione – scrivono i ricercatori – il nostro studio fornisce prove a supporto dell'associazione del diabete con un conseguente declino cognitivo. Inoltre, i nostri risultati mostrano una correlazione lineare tra i livelli circolanti di HbA1c e il declino cognitivo, indipendentemente dallo stato diabetico. Futuri studi sono necessari per determinare gli effetti a lungo termine del mantenimento del controllo ottimale del glucosio sul declino cognitivo nelle persone con diabete. I nostri risultati – concludono gli autori – suggeriscono che gli interventi che ritardano l'insorgenza del diabete, così come le strategie di gestione per il controllo dello zucchero nel sangue, potrebbero aiutare ad alleviare la progressione del successivo declino cognitivo nel lungo termine».