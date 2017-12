Taverna contro Ricciardi del'ISS: conflitto d'interessi sui vaccini?

ROMA – Potrebbero esserci stati conflitti d'interesse nella stesura dell'ultimo Piano nazionale sui vaccini e sulla Legge di obbligarietà vaccinale? Qualcuno è convinto di sì. «Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, ha contribuito fattivamente alla stesura dell'ultimo Piano nazionale vaccini e alla Legge sull'obbligo di vaccinazione – afferma la senatrice del M5s Paola Taverna – Lo stesso Ricciardi tra il 2007 e il 2012 ha svolto consulenze presso case farmaceutiche per numerosi farmaci e vaccini. Tra queste anche quella alla Novartis per il vaccino anti-meningococco B. Lo stesso vaccino che, in fase di conversione del Decreto Vaccini, proprio Ricciardi consigliava di inserire come tredicesimo vaccino obbligatorio. Sappiamo com'è andata a finire: i vaccini obbligatori sono scesi a 10 e quello sul meningococco B da obbligatorio è passato tra i fortemente raccomandati, nonostante il parere negativo dello stesso Istituto che presiede. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione urgente al Ministro Lorenzin. Per sapere se sussista un potenziale conflitto di interessi in capo al Presidente dell'ISS e se vi sia una connessione tra le consulenze svolte dal medesimo e la normativa sui vaccini obbligatori». La senatrice del M5s Paola Taverna ha presentato un'interrogazione urgente al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Ora si attende la risposta.