Falsi medici procurano lesioni a ignari pazienti, interviene il Nas: 7 denunce

ASTI – Pazienti ignari di essersi messi nelle mani di falsi medici hanno subìto delle lesioni in seguito a dei trattamenti cui erano stati sottoposti. Per fortuna, sono poi intervenuti i carabinieri del NAS di Alessandria che hanno scoperto l'inganno. Il tutto, si legge in una nota del Ministero della Salite, è avvenuto a conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria in cui è stato «individuato un articolato sistema illecito gravitante intorno a una farmacia e uno studio dentistico dell’astigiano. Le indagini hanno avuto inizio grazie alla denuncia di alcuni pazienti del citato studio dentistico che, su consiglio dell’odontoiatra, si erano rivolti a un chirurgo estetico per sottoporsi a trattamenti sanitari effettuati con dispositivi laser, a seguito dei quali gli stessi hanno riportato lesioni personali».

Falsi medici

In seguito, grazie agli accertamenti condotti dai militari si scoperto che il medico estetico «non solo era privo dei titoli abilitanti l’esercizio della professione, ma operava all’interno di locali annessi alla suddetta farmacia privi di autorizzazione e dei requisiti strutturali previsti in materia di edilizia e urbanistica, adibiti abusivamente a studio medico. Presso l’ambulatorio studio dentistico, inoltre, l’odontoiatra per alcuni mesi si era avvalso della collaborazione di un medico chirurgo che, tuttavia, non era ancora abilitato all’esercizio della professione in quanto non iscritto all’Ordine provinciale degli Odontoiatri».

Scattate le denunce

«Al termine delle indagini – riporta la nota – sono state denunciate 7 persone a vario titolo per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, lesioni personali, esercizio abusivo della professione medico-chirurgica, attivazione di ambulatorio medico privo di autorizzazione sanitaria e violazione delle norme edilizie e urbanistiche. I NAS richiamano ancora una volta l’attenzione sul pericoloso fenomeno dell’abusivismo nelle professioni mediche, ovvero sull’esistenza di persone senza scrupoli che eseguono trattamenti sanitari incompetenti, procurando gravi danni alla salute. Si consiglia, pertanto, di scegliere accuratamente il professionista sanitario, rivolgendosi, in caso di dubbio, presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di riferimento per verificare l’effettivo possesso del titolo abilitante».