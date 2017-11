Blackout all’ospedale. Si fermano le macchine, medici costretti a fare la ventilazione manuale ai pazienti

È accaduto all’ospedale Cutugno di Napoli. A causa di un mal funzionamento del sistema elettrico dell’ospedale, si è verificato un blackout elettrico. Nel giro di pochi secondi tutte le macchine a cui erano attaccati i pazienti del nosocomio sono state bloccate. I pazienti che necessitavano di tali strumentazioni per sopravvivere – come quelli intubati da alcuni giorni – sono stati sottoposti a ventilazione meccanica da parte dei medici. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Guasto all’impianto elettrico

A dare la notizia è stato Il Mattino: un guasto all’impianto elettrico ha provocato un blackout in quasi tutti i reparti dell’ospedale Cutugno di Napoli, nosocomio specializzato nella cura di malattie infettive. I disagi più gravi – come è facilmente intuibile – si sono verificati nel reparto di rianimazione dove molti pazienti sono ricoverati per ottenere cure piuttosto importanti. Ed è così che è iniziata la corsa, da parte del personale medico, per ventilare in maniera meccanica tutti i degenti intubati.

Pazienti trasferiti

Purtroppo la situazione non si è risolta abbastanza velocemente e tutto ciò ha fatto attivare il generatore di emergenza che, però, non è stato sufficiente. Per tale motivo i pazienti più gravi sono stati trasferiti il più presto possibile al Cto e al Monaldi. Si tratta di due ospedali che fanno parte dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, a cui appartiene anche il Cutugno.

E gli altri?

Probabilmente nelle prossime ore anche altri degenti del reparto rianimazione verranno trasferiti in altri ospedali. Anche se pare che questa soluzione non sia di facile realizzazione trattandosi di persone affette da malattie infettive di un certo rilievo. D’altro canto i problemi causati dalla mancanza di corrente elettrica si estendono anche ai laboratori di analisi e di radiologia. Medici e pazienti auspicano che la corrente elettrica venga ripristinata al più presto.