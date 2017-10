Influenza, al via lunedì 16 ottobre 2017 il servizio Influnet. E parte la Campagna vaccinale

ROMA – Riparte anche quest’anno il servizio ‘Influnet’, in sono raccolte le segnalazioni dei casi di sindrome simil influenzale –ILI. Salvo ulteriori comunicazioni legate alla situazione epidemiologica nazionale, fa sapere il Ministero della Salute, Influnet prenderà l’avvio lunedì 16 ottobre 2017 e terminerà la 17° settimana del 2018, ossia domenica 29 aprile 2018. Il protocollo InfluNet per la stagione 2017-2018 non prevede novità sostanziali rispetto alla precedente stagione influenzale, comunica il Ministero.

Come funziona il sistema di sorveglianza

Il sistema di sorveglianza InfluNet – si legge nella nota del Ministero – si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici di Medicina Generale (MMG) e di Pediatri di Libera scelta (PLS), reclutati dalle Regioni. Questi segnalano i casi di sindrome simil influenzale (ILI) osservati tra i loro assistiti. I medici sentinella e altri medici operanti nel territorio e negli ospedali collaborano inoltre alla raccolta di campioni biologici per l’identificazione dei virus circolanti. La raccolta e l’elaborazione delle segnalazioni di malattia avviene a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i cui esperti poi provvedono all’elaborazione dei dati a livello nazionale, per infine realizzare un rapporto settimanale che viene pubblicato sul sito Internet del Ministero della Salute.

Le indagini virologiche

Dopo aver raccolto i campioni biologici, vengono condotte le indagini virologiche da parte dei Laboratori aderenti alla Rete InfluNet e dal Centro Nazionale per l’Influenza (NIC) dell’ISS. Anche in questo caso, il NIC provvede all’elaborazione dei dati virologici a livello nazionale e produce un rapporto settimanale, che viene pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute. Il NIC, sottolinea il Ministero, fa parte della rete internazionale dei laboratori coordinati dall’OMS e della rete europea coordinata dal Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie (ECDC). L’ISS e il NIC provvedono all’invio settimanale dei dati epidemiologici all’ECDC, e dei dati virologici all’OMS e all’ECDC.

Le informazioni a disposizione

Chiunque avesse bisogno di informazioni sull’andamento nazionale dell’influenza può trovarle presso il Ministero della Salute, in cui è stato istituito un Centro per il ritorno delle informazioni. Le informazioni sono divulgate tramite stampa e mezzi informatici e sono dirette a operatori, utenti e ai sistemi di sorveglianza europei e internazionali. La stretta collaborazione tra tutte le componenti citate, a partire dai medici sentinella, si è dimostrata essenziale nel passato per il monitoraggio stagionale delle sindromi simil influenzali ILI.