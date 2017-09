Depressione, arriva la tecnica USA che la sconfigge. Ma devi dormire di meno

In seguito alla recente notizia che mette in evidenza tutti i rischi per la salute causati dalla carenza di sonno, ora ne spunta una che asserisce (quasi) l’opposto. La scienza è così: è interamente costellata di conferme e smentite. Secondo alcuni ricercatori dell’Università della Pennsylvania l’unico modo per uscire dalla depressione sarebbe infatti la privazione del sonno. Ecco tutti i dettagli della pratica.

Dormire meno per combattere la depressione

Sembra quasi un paradosso considerando che sono molte le persone che si sono trovate in uno stato di depressione a causa della mancanza di sonno. Un esempio tipico sono le neomamme. Eppure, a detta dei ricercatori dell’Università della Pennsylvania, dormire molto poco potrebbe permettere di uscire una volta per tutte dalla depressione. Ma attenzione: il fai da te è estremamente pericoloso. La privazione del sonno deve essere seguita da un medico.

Duemila studi

Per arrivare a tali conclusioni i ricercatori dell’Università della Pennsylvania – che hanno pubblicato i risultati dello studio sul Journal of Clinical Psychiatry – hanno esaminato ben duemila studi dagli anni settanta a oggi. Secondo la loro tesi, quindi, per uscire dalla depressione bisogna dormire molto, molto, poco: massimo tre ore al giorno. È quanto emerge dalla revisione scientifica degli studiosi: sono riusciti a passare in rassegna vecchi studi allo scopo di quantificare l’effetto della privazione di sonno in soggetti affetti da sintomi maniacali o depressivi.

Miglioramento immediato

Se la ricerca precedente metteva in evidenza i rischi per la salute del dormire anche solo sette ore al giorno, lo studio - coordinato da Philip Gehrman, della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania - asserisce addirittura l’opposto: bisogna dormire massimo due o tre ore per notte. E i sintomi sembrano ridursi quasi immediatamente. Secondo quanto è emerso dalle indagini, infatti, restare svegli circa venti-ventun ore continuate apporta miglioramenti nel giro di un giorno o due. E per fortuna, potremmo aggiungere noi, perché dormire così poco per tanto tempo non è di certo né facile né salutare.

Meglio degli antidepressivi

Secondo i ricercatori questo stratagemma potrebbe essere decisamente migliore dell’assunzione di farmaci antidepressivi che, come tutti sappiamo, provocano effetti collaterali a lungo termine. Inoltre i farmaci non portano a risultati visibili prima dei quindi giorni di assunzione.

È importante affidarsi a un medico

Quello che è importante ribadire è che la privazione del sonno non è un metodo casalingo che si può seguire da soli senza il controllo del proprio medico curante. È indubbio che deve essere praticata nella maniera corretta e nella giusta dose. Non si deve eccedere altrimenti si rischia di incappare in seri danni alla salute ed è importante riportare al proprio medico tutti gli eventuali disturbi o miglioramenti che si evidenziano in conseguenza alla riduzione delle ore di sonno.

Leggi anche: Il segreto di una lunga vita? Dormire 8 ore. Tutte le malattie gravi correlate alla mancanza di sonno

Per vivere più a lungo è necessario dormire almeno otto ore per notte. Se si scende al di sotto delle sette si rischia di ammalarsi e morire precocemente.