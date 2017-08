Fipronil, altro che Italia indenne: richiamate dal commercio fettuccine contaminate

ROMA – All’inizio dello scandalo delle uova al Fipronil ci avevano rassicurato che l’Italia non correva alcun rischio. Invece, i fatti hanno smentito. Non solo in Italia sono stati trovati allevamenti di galline e i loro prodotti ‘contaminati’, ma ora anche prodotti in commercio. Il nuovo caso comunicato dal Ministero della Salute, con data 18 agosto, riguarda la pasta, e in particolare le confezioni da 2 kg di fettuccine Ristopronto, della omonima azienda di via Di Dragone a Roma. Il motivo del ritiro dal commercio è proprio la contaminazione da Fipronil. Il lotto incriminato è il numero 33/2017 con scadenza 22/08/2017. Il marchio di identificazione del produttore è: IT 92324L CE. Chi avesse in casa questa pasta è invitato a non consumarla o a riportarla al punto vendita. Se per caso l’avesse già mangiata, non c’è molto da fare se non sperare non si siano verificati danni all’organismo.

Il comunicato del richiamo del prodotto (Ministero della Salute)

Anche la testa del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Dopo la richiesta di dimissioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Codacons chiede ora anche quelle del presidente dell’ISS Walter Ricciardi. Secondo il Codacons sarebbe ‘reo’ di aver minimizzato il problema Fipronil all’alba dello scandalo.

A giudizio dell’Associazione, i due sarebbero completamente inadeguati a rivestire ruoli istituzionali tanto complessi e delicati: i fatti degli ultimi giorni, con le assurde rassicurazioni sparse prima di riscontri fattivi, lo dimostrano.

Inoltre, il Codacons chiede che il parere fornito dall’ISS e relativo ai rischi per la salute connessi allo scandalo delle uova contaminate venga immediatamente reso pubblico, a garanzia della trasparenza e a tutela della consapevolezza dei consumatori.

Il Codacons poi rincara la dose ritenendo assolutamente indispensabile che i NAS provvedano a estendere i controlli già avviati, verificando la situazione negli allevamenti di tutta Italia: in questo modo sarà possibile escludere ulteriori contaminazioni nella filiera di produzione e distribuzione delle uova.

Infine, il Codacons informa i consumatori che è attivo un apposito sportello per gestire il caso: chiunque riscontri problemi derivanti dal consumo di uova può scrivere all’indirizzo info@codacons.it e segnalare l’accaduto.