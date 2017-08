Veneto: i meno abbienti potranno avere cure dentali gratis

Una splendida iniziativa, quella della Regione Veneto, che intende aprire le porte ai meno abbienti affinché possano avere a disposizione tutte le cure dentali in maniera totalmente gratuita. Ecco come funziona e chi può accedervi.

Arriva il dentista gratuito

Quando si parla di salute, la linea di demarcazione tra ricchi e meno abbienti dovrebbe essere abbattuta. Invece, tutti sappiamo, che ciò non accade. Ed è così che le famiglie a basso reddito spesso devono rinunciare a cure essenziali alla propria salute. Ma l’iniziativa della Regione Veneto vuole porre fine a questo enorme divario in tema salute. Arriva così il dentista gratuito che si mette a disposizione di tutte quelle persone che non hanno denaro sufficiente per poter pagare le esorbitanti fatture tipiche di questo genere di professionisti.

Studi privati e non

Le cure dentarie gratuite verranno messe a disposizione per tutta quella fascia di popolazione che ha un reddito decisamente inferiore alla media. Verrà quindi azzerato il costo del ticket nelle strutture pubbliche. Ma non solo: l’idea è anche quella di coinvolgere studi medici privati per quanto riguarda alcuni tipi di prestazioni.

Inizierà a gennaio

Secondo quanto dichiarato da Luca Zaia, l’iniziativa sarà operativa a partire da gennaio 2018, in riferimento a una delibera appena approvata dalla Giunta. Tale delibera ha una dotazione finanziaria derivante da un fondo sanitario di otto milioni di euro. Soldi che potranno essere utilizzati proprio per l’anno a venire.

Chi potrà accedere alle cure gratuite

Le cure dentarie gratuite potranno essere messe a disposizione, in primis, per i giovanissimi under 14. Ma anche per tutte quelle persone che si trovano in uno stato di vulnerabilità sanitaria – tra questi i pazienti oncologici, i disabili e i soggetti che soffrono di disturbi psichici. Ovviamente il dentista gratuito sarà messo anche a disposizione di tutte le famiglie che hanno un basso reddito e gli over 64 che, indubbiamente, hanno maggiori necessità di cure mediche. A loro verrà anche fornito un contributo annuo di 400 euro per le protesi dentarie. Ma attenzione: potranno accedervi solo le persone anziane con reddito inferiore ai 36mila euro lordi.