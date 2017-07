Cioccolato fondente: il modo più «dolce» per perdere peso

Alzi la mano chi non vorrebbe fare una dieta a base di cioccolato. Sicuramente sarebbe la dieta più bella che possa consigliarci un dietologo. Purtroppo, però, nessun specialista farebbe mai una cosa del genere. Quello che però potrebbe consigliarci è quello di aggiungere un po’ di cioccolato fondente alle nostre giornate.

Il cioccolato ha troppe calorie?

Uno dei motivi per cui molte donne evitano il consumo del cioccolato è che ritengono possa far ingrassare. In realtà non è affatto vero: se mangiano del cioccolato fondente di qualità senza ingredienti dannosi aggiunti non introduciamo di certo troppe calorie. Anzi, secondo alcuni ricercatori, del buon cioccolato aiuta anche a dimagrire. E se vogliamo proprio fare un calcolo matematico, pensiamo che i condimenti di uso più comune come l’olio extravergine di oliva e il burro forniscono quasi 1.000 calorie per cento grammi. Il cioccolato fondente arriva a malapena a 500. Va da sé che se mangiano di tanto in tanto un quadratino da 10-15 grammi di fondente non ci causa poi così tanti problemi di linea.

Il cioccolato fondente aiuta a dimagrire

Se non ci soffermiamo solo sulle calorie, poi, possiamo addirittura affermare che non solo il cioccolato non fa ingrassare ma aiuta persino a dimagrire. Come è possibile dire una cosa del genere? In realtà a sostenerlo non siamo noi ma alcuni scienziati dell’Istituto di Dietetica e Salute di Meinzche che, durante una ricerca, hanno scoperto che 40 grammi di cioccolato al giorno aiuterebbero a perdere peso.

Cioccolato e dieta

A detta degli scienziati, la dieta da sola non è sufficiente. Bisogna abbinarla a qualcosa che ci aiuti a dimagrire: il cioccolato rigorosamente fondente. Secondo quanto emerge dallo studio, un quadratino da 40 grammi aiuterebbe a ridurre il peso del 10% rispetto alla sola dieta.

Quale cioccolato scegliere?

Dire ‘fondente’ non basta. Deve essere di qualità e non contenere altri ingredienti se non cacao, burro di caco e una minima percentuale di zucchero. Meglio quello extra fondente all’80% di cacao. In questo modo uno spuntino goloso diviene un acceleratore metabolico. Lo puoi consumare in ogni momento della giornata, meglio ancora tra un pasto e l’altro.

Un pieno di benefici

Non dimentichiamoci che il cioccolato fondente possiede anche molti benefici per la nostra salute: riduce lo stress, il colesterolo, la depressione e migliora il tono dell’umore. Che volere di più? Forse… un quadratino.