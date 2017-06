Morbillo, gli ultimi dati: già 3.232 casi e 2 morti. Tutti i numeri

ROMA – Il morbillo non vuole smettere di contagiare, visti i numeri dei casi dall’inizio dell’anno e ogni settimana se ne registrano di nuovi, specie tra i non vaccinati che sono i più colpiti dalla malattia. E già solo questo dovrebbe far riflettere sul tanto discusso tema delle vaccinazioni.

Il bollettino settimanale numero 14, appena pubblicato, copre il periodo 19-25 giugno 2017, e continua a informare i cittadini sull’andamento del morbillo in Italia. Il servizio «è nato per monitorare e descrivere in modo tempestivo l’epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese da gennaio 2017, a cura di Ministero della Salute e Istituto superiore della sanità (ISS) – scrive il Ministero della Salute – Il bollettino, presentato sotto forma di infografica, fornisce una panoramica sulla distribuzione dei casi segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia, per Regione, per fascia di età e stato vaccinale».

La valutazione epidemiologica

La stima epidemiologica fornita dal bollettino è tuttavia gravata da alcune problematiche legate proprio al sistema di sorveglianza stesso, informa il Ministero della Salute. Non è infatti possibile ottenere una valutazione in tempo reale poiché i casi che ogni settimana vengono aggiunti non sono soltanto quelli registrati nella settimana di sorveglianza, ma anche quelli che a causa di fattori diversi sono stati inseriti in ritardo. E che possono riferirsi a soggetti che hanno sviluppato la malattia in settimane precedenti.

I numeri del morbillo

Questi i dati principali riportati nell’infografica n. 14 (periodo 19-25 giugno 2017):

- 3.232 casi e 2 decessi dall’inizio dell’anno

- 88% non vaccinati

- 7% vaccinati con 1 sola dose

- 35% almeno una complicanza

- 40% ricoverati

- 22% in pronto soccorso

- 246 casi tra operatori sanitari

- Età mediana 27 anni