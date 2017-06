Vino, anche un solo bicchiere al giorno danneggia il cervello

REGNO UNITO – Bere moderatamente non mette al riparo dai rischi di danneggiare il cervello. Questo, per sommi capi, quanto suggerito da un nuovo studio sugli effetti dell’alcol sul corpo e nel favorire l’insorgenza di malattie cerebrali e degenerative come la demenza e l’Alzheimer.

Basta un bicchiere

Che bere alcolici in grande misura facesse molto male al corpo e al cervello già si sapeva. Ma, per contro, erano in molti a sostenere che bere moderato non facesse male e che, addirittura, potesse fare bene. Ora, uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Oxford e dell’University College di Londra ribalta le cose sostenendo che bere moderato – anche un solo bicchiere al giorno – può aumentare il rischio di atrofia ippocampale (cioè dell’ippocampo) che è considerata un indicatore della malattia di Alzheimer.

Lo studio

Per ‘bere moderato’, quale parametro dello studio i ricercatori hanno preso in considerazione l’assunzione di circa una bottiglia e mezzo (o più) di vino a settimana. Lo studio ha coinvolto 527 soggetti, in maggioranza maschi, che sono stati seguiti per più di trent’anni (1985-2015) valutando il consumo settimanale di alcol e le capacità cognitive (e le loro variazioni nel tempo) per messo di scansioni cerebrali con la MRI (risonanza magnetica per immagini). I partecipanti prendevano tutti parte allo studio Whitehall II.

I risultati

I ricercatori, dopo aver aggiustato i possibili fattori confondenti come l’età, il sesso, il vizio del fumo e la storia clinica, hanno scoperto che un maggior consumo di alcol era stato associato a un aumentato rischio di atrofia ippocampale, una forma di danno cerebrale che colpisce la memoria e la navigazione spaziale. I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sul British Medical Journal (BMJ).

Bere o non bere?

Se coloro che bevevano di più erano a più alto rischio rispetto agli astemi, anche quelli che bevevano moderatamente aveva 3 volte più probabilità di avere l’atrofia ippocampale, sempre rispetto a coloro che non bevevano. Per cui i ricercatori hanno osservato come non esiste alcun effetto protettivo da parte dell’alcol quando si beve poco, rispetto all’astenersi. Sebbene lo studio sia di tipo osservazionale e non abbia confermato una relazione causa/effetto, la possibilità di ottenere immagini del cervello attraverso il corso di decenni ha fornito dati reali sugli effetti dell’alcol. Per questo motivo, i ricercatori ritengono che i risultati possono avere importanti implicazioni sulla salute pubblica e sulla convinzione che bere con moderazione non faccia male, e che possa addirittura fare bene.