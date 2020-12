Salvini: «L'Italia sembra una Repubblica fondata su Superman Arcuri»

«Tutto è in mano a superman, al commissario Arcuri» che ha «fallito» su più dossier ma «tutto viene messo in mano a lui, siamo una Repubblica fondata sul commissario Arcuri e sulle task force...». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando nell'aula del Senato dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul piano anti-Covid e sulla campagna vaccinale.

«In Gran Bretagna vaccino settimana prossima»

«In Gran Bretagna cominciano a vaccinare settimana prossima, due mesi prima di noi. Ci dicevano che l'uscita dall'Ue sarebbe stata la fine di quel paese... La riunione di urgenza a Bruxelles sui vaccini è stata convocata per il 29 dicembre. O il vaccino della Pfizer funziona a Londra e non a Roma o altrimenti c'è qualcosa che non va», ha aggiunto Salvini.

«Anche in Turchia partono settimana prossima con il vaccino che arriva dalla Cina, serve chiarezza, non è possibile che il Paese che ha contagiato il resto del mondo poi faccia business curando il mondo che ha contagiato», ha concluso.