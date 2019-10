Regionali Umbria, Meloni: «E' test nazionale»

PERUGIA - Le elezioni regionali in Umbria saranno un «importante test anche per il governo nazionale: dall'Umbria può arrivare un importante segnale contro il governo distante anni luce dalle priorità dell'Italia». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in conferenza stampa a sostegno della candidata del centrodestra alle regionali in Umbria Donatella Tesei. «I rosso gialli hanno calendarizzato la legge per la cittadinanza automatica agli immigrati, ci sono pezzi di manovra dove si parla solo di tasse, la soluzione per loro è massacrare chi cerca di lavorare e produrre e te la spacciano per lotta all'evasione mentre quella alla grande evasione non la fanno», ha aggiunto Meloni.

Riproduzione riservata ©