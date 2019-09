ROMA - Su quota 100 e decreto sicurezza «non si torna indietro, e se qualcuno lo pensa lì dentro, non li faremo uscire da quel Palazzo». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte in aula alla Camera, salendo sul palco della manifestazione organizzata da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, in Piazza Montecitorio, contro il Governo.

