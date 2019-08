Salvini: «Se si perde tempo torniamo al voto a chiedere forza per andare avanti da soli»

MILANO - «Sto al governo se posso tagliare le tasse e rilanciare le opere pubbliche e non per tirare a campare o per fare cosine. O si fanno cose importanti oppure torniamo dagli italiani per chiedere loro la forza di fare da soli le cose importanti». Lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini in un incontro in diretta sulla sua pagina Facebook.