Berlusconi: «Procedura d'infrazione è condanna per l'Italia, va evitata»

BRUXELLES - «Dobbiamo augurarci che non si arrivi a quella condanna, alla prescrizione (sic, ndr) per non aver rispettato le regole Ue sull'aumento del debito». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando ai giornalisti al suo arrivo al vertice del Ppe, oggi a Bruxelles, in vista del Consiglio europeo. «Mi auguro, per l'Italia e per tutti noi, che si possa evitare questa procedura d'infrazione».