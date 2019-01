Salvini: «Se nel Governo manca l'accordo la via sovrana è il popolo»

MILANO - «Al Governo ci sono due realtà con obiettivi comuni nel 90% dei casi, ma distinte. Vedo accanto e intorno a me una grande squadra. Ci siamo messi d'accordo su tutto, se su qualche punto non ci si trovasse d'accordo la via del popolo è quella più giusta. Come quando si va in montagna non bisogna andare subito di corsa, ma scegliere il passo e tenerlo». Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

«Portiamo avanti tante battaglie di centrodestra»

«Non farò mai cadere un governo per vanagloria ed egoismi personali. Poi saranno gli italiani a dirmi vai avanti o non sei stato bravo vai a casa». «Noi - ha aggiunto - abbiamo presentato un programma di centrodestra e con questo governo stiamo portando avanti tante battaglie che come centrodestra non eravamo riusciti a fare. La prossima è la legittima difesa, una legge sacrosanta. Con Giorgia Meloni governiamo tanti comuni e tante regioni ma se do la parola a qualcuno e firmo un patto faccio di tutto per portarlo fino in fondo».