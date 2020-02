Presunti fondi alla Lega, la Procura di Milano chiede la proroga delle indagini per Savoini e gli altri

MILANO - La procura di Milano intende indagare per altri 6 mesi sui presunti fondi russi alla Lega. I pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, titolari del fascicolo di indagine coordinato dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, hanno infatti presentato una richiesta di proroga indagini che sarà valutata nei prossimi giorni dal gip Alessandra Clemente. Nel mirino degli inquirenti milanesi è finito il vertice all'hotel Metropol di Mosca del 18 ottobre 2018 dove si sarebbe trattato di una compravendita di petrolio russo che avrebbe garantito al Carroccio un finanziamento illecito da 65 milioni di euro.

Savoini, Meranda e Vannucci indagati per corruzione internazionale

I tre italiani presenti al tavolo della trattativa, l'ex portavoce di Matteo Salvini nonchè presidente dell'associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, l'ex bancario di Mps Francesco Vannucci e l'avvocato Gianluca Meranda, sono indagati per corruzione internazionale. L'inchiesta, scattata dopo la pubblicazione della conversazione intecettatata al Metropol da parte del sito americano BuzzFeed, ha portato al sequestro di due telefoni cellulari e di altro materiale informatico rintracciato dalla Guardia di Finanza nell'abitazione e nello studio di Savoini. Nei giorni scorsi è stata ascoltata come persona informata dei fatti Irina Alexsandrova, giornalista russa che moderò un incontro con Salvini nel luglio 2018. Il verbale della sua testimonianza è stato secretato.

Salvini: «Di tutto posso essere accusato fuorchè di aver rubato»

«Conoscete il mio conto corrente: di tutto posso essere accusato fuorchè di essermi arricchito o di aver rubato». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook. Il leader della Lega Matteo Salvini oggi pomeriggio sarà a Palermo per incontrare cittadini e sostenitori. L'ex vicepremier alle 16.15 visiterà il mercato storico di Ballarò, dove nelle scorse ore qualcuno ha affisso alcuni manifesti con impresse le frasi anti-meridionali pronunciate negli scorsi anni dal senatore leghista. Quindi, alle 17, Salvini sarà al commissariato di Polizia Oreto, in via Roma.

Il tour palermitano si concluderà alle 18 al teatro Massimo dove il segretario del Carroccio terrà un incontro pubblico. In contemporanea, nella piazza antistante il teatro, è prevista la manifestazione di protesta promossa dalle 6000 Sardine di Palermo che invitano i loro sostenitori a scendere in strada esibendo lo striscione «La Sicilia non si Lega», una Costituzione e un citofono di carta.