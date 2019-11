Maria Elena Boschi: «Ius culturae? In questo momento ci sono altre priorità»

ROMA - Sullo ius culturae «c'è la necessità di fare un confronto in maggioranza: se M5s dà un'apertura noi siamo d'accordo» ma «mi pare che in questo momento le priorità per gli italiani siano mettere in sicurezza il territorio, sia una legge di bilancio che consenta alle imprese di crescere e metta più risorse sulle famiglie». Lo ha detto la capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi a Omnibus su La7.

Boschi ha ricordato che lo ius culturae era stato approvato in prima lettura alla Camera ai tempi del governo Renzi: «Ma quando se ne è discusso al Senato, con due anni di ritardo, non c'erano le condizioni, non c'erano i numeri, a meno che non si mettesse la fiducia come avevamo fatto con le unioni civili».

Orfini: si offra subito un porto alla «Open Arms»

«La Open arms è ancora in mezzo al mare in attesa di un porto sicuro. Senza una ragione. Che aspetta il Viminale ad assegnare un porto? Ma davvero dobbiamo ogni volta mettere in scena questo schifoso spettacolo?». Così scrive in un tweet Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico.

Boldrini: «Cordoglio per vittime e grazie ai soccorritori»

«Cordoglio per le vittime e condoglianze alle famiglie di chi ha perso la vita nel naufragio di fronte Lampedusa». Lo dichiara l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. «Ringrazio i soccorritori che hanno evitato che il bilancio fosse ancora più drammatico. Anche questa ultima tragedia - aggiunge - dimostra che è necessario intensificare il monitoraggio in mare e intervenire prima che accada il peggio».