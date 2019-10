Centrodestra trionfa in Umbria, Matteo Salvini festeggia: «Governo abusivo»

PERUGIA - «I giorni per il Governo sono contati». E' stato questo il primo commento del leader della Lega, Matteo Salvini, al risultato delle regionali in Umbria dove si è imposta nettamente la candidata del centrodestra Donatella Tesei. «E' una sconfitta storica, epocale e impensabile per la sinistra e il Movimento 5 Stelle - spiega Salvini - un risultato emozionante: gli umbri hanno dato una bella lezione a tutti e hanno confermato che a Palazzo Chigi c'è una minoranza della minoranza».

