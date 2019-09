Salvini indagato per aver diffamato Carola Rackete

ROMA - Diffamazione. Per questa accusa è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma l'ormai ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Secondo quanto si è appreso la contestazione è frutto della denuncia presentata a luglio scorso dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Gli atti - si sottolinea a piazzale Clodio - sono stati inviati per competenza territoriale dai pm di piazzale Clodio alla Procura di Milano. Nella esposto-querela, dove si chiedeva il sequestro degli account social di Salvini, erano riportati alcuni post e diversi commenti da parte di utenti contro la Rackete.

