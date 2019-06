Salvini: «Con arresto Capitana Sea Watch Giustizia è fatta»

ROMA - «Giustizia è fatta». Questo il primo commento del vicepremier Matteo Salvini ai microfoni del Giornale Radio Rai. «Avevamo chiesto l'arresto di una fuorilegge che stanotte ha anche messo a rischio la vita delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa ong straniera, il sequestro della nave che ha finito di andare in giro per il Mediterraneo a infrangere leggi e la distribuzione di tutti gli immigrati a bordo in altri Paesi europei quindi abbiamo fatto bene a chiedere che le leggi fossero rispettate».

Governo olandese «vergognoso»

Quanto all'accordo tra i paesi europei per ospitare i migranti a bordo della nave, Salvini ha aggiunto: «Abbiamo avuto ampie rassicurazioni che tutti gli immigrati a bordo siano divisi in 5 Paesi, che ringrazio. Brilla per la sua assenza e il suo vergognoso menefreghismo il governo olandese, che - ripeto - ha dato una bandiera ad una nave fuorilegge fregandosene poi di quello che quell'equipaggio è andato in giro per il Mediterraneo a fare. Sono incredibili dei parlamentari italiani a bordo di una nave privata straniera che infrange le leggi italiane e stanotte ha messo anche a rischio la vita di uomini delle Forze dell'Ordine italiane», ha poi aggiunto il ministro in merito ai parlamentari a bordo della nave.

Centinaio: Normale Capitana Sea Watch sia arrestata

«Nel momento in cui la Sea Watch attracca a Lampedusa è normale che la comandante sia arrestata. Personalmente, io avrei preferito far accompagnare la Sea Watch in acque internazionali da una nave della marina militare, ma quando entra in porto questo non è più possibile». Lo ha dichiarato stamane il ministro per le Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, intervenuto in diretta durante Notizie Oggi in onda su Canale Italia 83. Il Ministro ha aggiunto che «nel momento in cui la comandante della Sea Watch non rispetta le regole e sfida l'Italia, riceve il plauso dei parlamentari del Partito Democratico che avviano perfino una raccolta fondi per pagare le spese legali».

Sul futuro del Governo

Sul futuro del Governo, il ministro per le Politiche agricole ha sottolineato come «Io continuo a essere dell'idea che nei primi dieci mesi si è lavorato e anche bene. Se si va avanti con lo stesso modus operandi dei primi dieci mesi, questo governo durerà fino al termine della legislatura. Ma se linea è quella degli ultimi mesi con dei 'no' su tutto, meglio andare a votare il primo possibile».