ROMA - «Titoli del genere, così come quello sui terroni, creano discriminazione e fomentano odio. L'ordine dei giornalisti ha il dovere di intervenire tempestivamente. Tagliare i fondi a giornali come questo è doveroso. Questa non è informazione!». Così su twitter Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli affari esteri facendo riferimento all'apertura di oggi del giornale: «Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay».