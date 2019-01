Il 49% degli italiani si fida di Salvini

ROMA - Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, Matteo Salvini resta il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia con una percentuale del 49% degli intervistati, in calo di un punto rispetto alla rilevazione del 13 dicembre scorso. In seconda posizione il premier Conte con il 47% in risalita di un punto rispetto al mese scorso. Segue Di Maio stabile al 43% così come Giorgia Meloni stabile al 21% e Zingaretti al 19%. In risalita di un punto Maurizio Martina (16%). In calo Berlusconi al 14%.