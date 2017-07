Bassi livelli di vitamina D e poco Sole? I muscoli diventano flaccidi

MANCHESTER - La vitamina D è essenziale per la salute delle ossa. Ma lo è anche per numerose funzioni dell’organismo e per mantenersi in salute. Quello che invece è probabile non sapessero i maschietti è che, invece di stare chiusi in palestra e non prendere mai il sole, farebbero meglio a stare fuori alla luce naturale se vogliono mantenere tonica la massa muscolare e avere forza.

Muscoli flaccidi

Già! Secondo gli studiosi dell’Università di Manchester, avere bassi livelli di vitamina D (che si sintetizza proprio alla luce del sole) rende i muscoli flaccidi e deboli. A esserne maggiormente interessati sarebbero le persone di mezza età, le quali si ritroverebbero poi nella tarda età a soffrire di fragilità ossea e muscolare, con il rischio di invalidità e morte precoce.

Una sfida crescent

I risultati dello studio sono crudi: avere bassi livelli di vitamina D, insulin-like growth factor-1 (IGF-1) e della sua proteina legante 3 (IGFBP3) sono stati associati con un elevato rischio di fragilità. «Con l’invecchiamento della popolazione, i problemi di fragilità legati presentano una sfida crescente per i sistemi sanitari di tutto il mondo – dichiara Agnieszka Swiecicka, principale autrice dello studio – La vitamina D, oltre a mantenere la salute delle ossa, regola la funzione muscolare e bassi livelli di vitamina D sono legati a minore massa muscolare e forza. IGF-1 colpisce la crescita muscolare e la riparazione e la sua azione e i livelli vengono modificati dalla proteina IGFBP3».

Insomma, maschi ‘tenebrosi’, uscite dall’oscurità e riversatevi per le strade assolate e prendetevi la vostra buona dose quotidiana di vitamina D, se volete avere ancora qualche muscolo efficiente.