Figliuolo alle Regioni: «Cercare over60 non ancora vaccinati»

«Ho appena firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60 non ancora vaccinati. Perchè ad oggi ne mancano all'appello 2,8 milioni». Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso di una visita al centro vaccinale dello Spallanzani di Roma.

«A settembre 80% popolazione vaccinata»

«Il ritmo delle vaccinazioni procede con un rateo medio di 500mila somministrazioni al giorno e questo ci porterà a fine settembre ad avere l'80% della nostra popolazione vaccinata»: Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando che la decisione di un richiamo con altro vaccino per chi ha avuto prima dose con Astra Zeneca «non provocherà un rallentamento della campagna. Le dosi sono già state pianificate e riprogrammate con le regioni», ha detto.

«Non ci sarà rallentamento campagna»

«La campagna di vaccinazioni anti covid non subirà rallentamenti. La campagna procede secondo i ritmi prefissati, ad oggi abbiamo somministrato 44,6 milioni di dosi», ha detto, «non ci sarà un'accelerazione ma resteremo sulle 500mila dosi al giorno».