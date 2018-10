MONZA - «Sono qui a vedere la prima partita, non vi nascondo che sono emozionato. Mi raccomando. Ai miei giocatori dicevo: ricordatevi che chi ci crede, combatte; chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Credeteci, andate in campo, e vincete con almeno tre gol di scarto». Così Silvio Berlusconi al debutto nello spogliatoio del Monza, di cui è diventato proprietario, in occasione del match contro la Triestina, poi è terminato 1 a 1.