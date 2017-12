Di Maio: «Italiani pensate in grande,è il momento di andare al governo»

ROMA - «Oggi è un giorno storico perché è finita la diciassettesima legislatura della Repubblica. Sappiamo che ufficialmente si va a votare il 4 marzo». Un Luigi Di Maio sorridente ha commentato così, in un video su Facebook, lo scioglimento delle Camere e la fissazione della data delle elezioni politiche. «Adesso vi chiedo prima di tutto - ha proseguito il candidato premier del Movimento 5 stelle - di pensare in grande. Siamo stati all'opposizione in questi anni in Parlamento, dopo tanti anni che non si faceva l'opposizione. Grazie a noi è stata salvata due volte la Costituzione, prima con l'articolo 138 e poi col referendum della riforma Boschi-Verdini-Renzi».

Finita l'epoca dell'opposizione

«Abbiamo fatto battaglie in Parlamento, alcune - ha riconosciuto l'esponente stellato - non le abbiamo vinte, altre sì. Violante non è andato alla Corte costituzionale grazie a noi; se avete saputo di tutte le schifezze che stavano facendo sulle banche in questi anni è grazie al M5S che ha fatto l'opposizione; se avete scoperto gli inciuci fra Pd e Forza Italia è grazie a noi che abbiamo tirato fuori queste carte». «Ora però vi chiedo di pensare in grande, è finita l'epoca dell'opposizione. Basta stare all'opposizione, adesso è il momento di andare al governo del Paese, e ci andiamo - ha rivendicato Di Maio - orgogliosi di quello che abbiamo fatto, per un semplice ragione, abbiamo tenuto fede alle promesse. Ricordatevi sempre che il Movimento ha restituito 22 milioni di euro degli stipendi dei propri parlamentari e li ha messi in un fondo che ha creato ottomila imprese e tredicimila posti di lavoro».