Salvini contro Fazio: «Perché non mi inviti?»

ROMA - Matteo Salvini contro Fabio Fazio: il segretario della Lega nord durante la sua diretta Facebook odierna si è scagliato contro il conduttore di Che tempo che fa su Rai1 perché non lo ha ancora invitato in trasmissione, nonostante abbia ospitato tutti i leader o quasi delle altre formazioni politiche. Salvini ha dunque lanciato un appello ai suoi sostenitori perché lo aiutino nella campagna elettorale seguendolo sui social network, unico terreno dove il Carroccio può fare propaganda politica senza «spendere milioni di euro a differenza di tutti gli altri».

Il piccolo esempio di Fazio

Il leader del Carroccio ha detto: «Guardate un piccolo esempio, Rai1, Fabrizio Fazio. Stipendio da milioni di euro con soldi pubblici. E chi è che sta invitando Fazio per parlare di politica? Fateci caso: ha invitato Renzi, Berlusconi, Di Maio, Piero Grasso. Ha invitato qualcuno della Lega? Ha invitato Salvini? A spese degli italiani abbiamo sentito Renzi, Berlusconi...Se non ti vogliono ti spengono, ma Internet per il momento non lo possono spegnere».