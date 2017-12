Boldrini rilancia #BastaBufale per la campagna elettorale

ROMA - Il presidente della Camera, Laura Boldrini ha rilanciato la sua campagna contro le false notizie, invitando gli italiani ad aderire anche in vista della prossima tornata elettorale. Boldrini ha scritto sulla sua pagina Facebook: «Le vostre adesioni all’appello #BastaBufale -oltre ventimila – sono state la base da cui siamo partiti per dare il via al primo progetto di educazione civica digitale in Italia insieme al Ministero dell’Istruzione. Il vostro impegno concreto contro la disinformazione, le fake news, ci sta permettendo di fornire a oltre 4 milioni di ragazzi e di ragazze gli strumenti necessari per orientarsi nella sfera digitale e difendersi dalle falsità che circolano in rete, e non solo».

Essere disinformati è un pericolo

La seconda carica dello Stato ha proseguito: «In questi giorni, mentre il dibattito si accende di toni polemici e di scambi di accuse reciproche, il nostro progetto di educazione civica digitale è già operativo nelle scuole italiane. Ora chiedo uno sforzo ulteriore a quelli che ancora non hanno sottoscritto l’appello, a tutti quelli che sono stanchi di leggere bufale sull’inutilità dei vaccini, su guarigioni miracolose dai tumori, menzogne costruite ad arte per screditare qualcuno e fare profitto. Firmate e sostenete #BastaBufale e condividetelo coi vostri amici e le vostre amiche. Perché, non smetterò mai di dirlo, essere informati correttamente è un diritto, essere disinformati è un pericolo».