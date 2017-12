Da Trieste l'appello di Rizzetto al DiariodelWeb.it: «La politica torni al sociale»

TRIESTE - Walter Rizzetto, deputato di Fdi, ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutto il centrodestra dal congresso nazionale di Fratelli d'Italia in svolgimento a Trieste: «Per troppi anni la politica e anche il centrodestra si sono dimenticati di temi sociali importanti. La politica deve tornare a occuparsi di lavoro e disoccupazione».

I patrioti di oggi

Rizzetto ha sottolineato il grande entusiasmo che si sta venendo a formare intorno a Fdi, soprattutto di giovani che hanno proposte serie e precise «che porteremo avanti non solo alla Camera e al Senato ma anche in tutte le sedi di Fratelli d'Italia sparse sul nostro bellissimo Paese». Quanto al tema scelta per il congresso, l'Italia dei patrioti, per il deputato di Fdi «i patrioti moderni sono i disoccupati che faticano ad arrivare a fine mese o gli imprenditori che non delocalizzano. Tutte persone che vanno fatte riavvicinare alla politica».