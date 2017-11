Salvini da nonna Peppina

ROMA - Visita del segretario della Lega nord, Matteo Salvini, a nonna Peppina, la 95enne terremotata che è stata sgomberata dalla sua casetta di legno e obbligata ad andare a vivere in un container, nell'attesa di poter tornare nella sua abitazione. Il leader del Carroccio ha postato su Facebook il video dell'incontro, accompagnandolo con queste parole: «Vi porto nel minuscolo container, senza bagno, dove è ancora costretta a vivere nonna Peppina. Che non ha però perso il sorriso. La proposta della Lega è stata accolta in commissione la settimana scorsa. Una prima vittoria, ma ora dovrà dare il suo voto definitivo il Parlamento. SBRIGATEVI, perché la nonna merita di passare il Natale nella sua casetta!».