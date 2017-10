Referendum, Meloni: «Il plebiscito non c'è stato...»

ROMA - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è rimasta fredda riguardo i referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto. Per una dei protagonisti della coalizione di centrodestra insieme a Forza Italia e Lega Nord, «i referendum non sono stati un plebiscito ma per Fratelli d'Italia il punto e' un altro e prescinde dai numeri e dalle percentuali: in una Nazione che si rispetti le riforme costituzionali si fanno tutti insieme e non a pezzi, per il bene di tutti e non per assecondare l'interesse particolare». «Ora - conclude - lavoriamo insieme per una proposta di riforma dello Stato che coniugi presidenzialismo e federalismo e non metta in discussione l'Unita' nazionale».