Caso Consip, Di Maio: «Hanno paura anche delle mozioni non vincolanti»

ROMA - «Al Senato gli scagnozzi di Renzi stanno cercando di disinnescare le mozioni su Consip. Le mozioni sono atti non vincolanti al Senato e ormai loro hanno paura anche di atti non vincolanti» ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, a margine del Restitution day organizzato dal gruppo pentastellato in Consiglio regionale della Toscana. «L’inchiesta Consip rischia di diventare la tomba politica di Matteo Renzi e del Giglio magico, è la più grande grana per Renzi nonostante lui cerchi di minimizzare», ha aggiunto.