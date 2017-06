Ius soli, tutto quello che c'è da sapere sulla riforma

ROMA - La riforma sui requisiti per ottenere la cittadinanza italiana prevede due casi specifici in cui un bambino nato da genitori stranieri ha il diritto di essere considerato italiano a tutti gli effetti. Uno è lo «ius soli temperato»: riguarda i bambini nati in Italia che hanno almeno uno dei due genitori stranieri in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione Europea di lungo periodo. L'altro è lo «ius culturae»: riguarda i bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia entro il compimento dei 12 anni che hanno frequentato regolarmente un ciclo scolastico di almeno 5 anni.