ROMA - Un breve filmato diffuso dalla polizia mostra i primi momenti dopo l'incidente ferroviario avvenuto in Puglia, in località Galugnano, dove due treni delle Ferrovie Sud Est nel Salento si sono scontrati su un binario unico, dopo che uno dei due non avrebbe rispettato il segnale rosso. Sarebbero 15 i viaggiatori rimasti lievemente feriti, più il macchinista.