Mancano insegnanti in tutte le scuole, Dirigenti Scolastici in difficoltà

GENOVA - Le scuole sono ancora in cerca di insegnanti disponibili per ricoprire le numerose cattedre ancora vuote. Infatti, si rileva che soprattutto nel nord c'è una carenza di personale docente e i Presidi sono costretti a fare salti mortali per consentire il proseguimento delle lezioni. I docenti più ricercati sono quelli di materie scientifiche e lingue straniere, più unici che rari sembrano essere gli insegnanti di sostegno. La situazione non è stata per nulla risolta dalle ultime riforme scolastiche e tutt'ora il Ministro dell'Istruzione ha dichiarato la sua intenzione di intervenire per uno snellimento delle procedure d'abilitazione e di assunzione del sistema scuola. Lo stato delle cose però prevede che le Graduatorie d'Istituto e le Graduatorie ad Esaurimento siano i principali strumenti dai quali le scuole debbano contattare i professori per affidare loro degli incarichi. Queste graduatorie non hanno fornito gli insegnanti richiesti, quindi come fare?

MESSA A DISPOSIZIONE - Per far fronte a questo problema il MIUR ha previsto un altro sistema per contattare gli insegnanti: la chiamata tramite domanda di Messa a Disposizione, spesso abbreviata in MAD. La MAD è a tutti gli effetti una candidatura spontanea tramite cui proporsi ai Dirigenti Scolastici di una o più province per ricoprire posizioni lavorative vacanti in ambito scolastico. Possono presentarla coloro i quali abbiano conseguito una laurea o un diploma validi per l'insegnamento; quindi non solo docenti non ancora abilitati e neolaureati che vogliano lavorare a scuola, ma anche docenti già iscritti alle graduatorie di II e III fascia che desiderano candidarsi per posti fuori dalla provincia di iscrizione. La MAD non ha limiti ne scadenze di invio ed è consigliato spedirla anche con l'anno scolastico in corso, poiché gli imprevisti scolastici sono all'ordine del giorno, capita spesso che un insegnante lasci il posto per i motivi più disparati e solo facendo ricorso alle domande di Messa a Disposizione il Dirigente Scolastico può assegnare la cattedra in breve tempo.

